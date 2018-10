Gallicano: aperitivo a km zero per l’inaugurazione della panchina rossa

GALLICANO – Gli agricoltori di Coldiretti contro la violenza sulle donne. Con una nuova iniziativa ed una nuova collaborazione con l’associazione “Non ti scordar di te” e “Filo D’Arianna” dopo quella con la Casa delle Donne di Viareggio ed il Centro antiviolenza “L’una per l’altra”, Donne Impresa Coldiretti sarà nuovamente protagonista, sabato 20 ottobre (dalle 16.30 in poi) a Gallicano, in località Ponte di Campia (presso le ex scuole elementari) in occasione dell’inaugurazione della 50esima panchina rossa della Valle del Serchio, con uno speciale agriaperitivo firmato da Campagna Amica e dai suoi produttori agricoli. Ci sarà anche l’agrichef Francesca Buonagurelli, titolare dell’agriturismo “Al Benefizio” di Barga e prima agrichef della Toscana.

<<La violenza è purtroppo pane quotidiano per molte donne – spiega, Andrea Elmi, Presidente Coldiretti Lucca –. In qualità di uomo credo che sia necessario lavorare ogni giorno, al fianco delle donne e soprattutto di chi difende e tutela chi ha subito una violenza, per migliorare la nostra società. Noi ci saremo sempre per dire di no alla violenza di genere>>.

Per informazioni www.toscana.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Faceboo.