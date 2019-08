Futuroprossimo, da venerdì la Summer School del Cnv

LUCCA. Saranno due giorni intensi di dibattiti e dialoghi sui temi di stretta attualità quelli in programma alla Villa del Seminario di Arliano dove torna la Summer School del Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv). Il titolo dell’edizione 2019 è “#Futuroprossimo – orizzonti di senso per una responsabilità condivisa“.

Il via ai lavori venerdì 30 agosto alle 17.30, Tra i relatori della due giorni il docente di Filosofia morale all’Università di Pisa Adriano Fabris, la statistica sociale Linda Laura Sabbadini, la giornalista e scrittrice Flavia Piccinni, l’economista Paolo Mariti, il fondatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo Francuccio Gesualdi, il presidente dell’associazione Zero Waste Europe Rossano Ercolini, il Vescovo di Lucca Paolo Giulietti, l’ex deputata Sandra Zampa, la presidente nazionale Legacoopsociali Eleonora Vanni, il fondatore dell’Associazione “Senza Zaino per una scuola comunità” Marco Orsi e il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani. L’intervento conclusivo sarà a cura del presidente del Cnv Pier Giorgio Licheri.

Sotto la lente dell’appuntamento che riunisce ogni fine estate la rete del Cnv ci sono i temi caldi di chi esercita la cittadinanza responsabile: l’ambiente, il protagonismo giovanile, le sfide educative. #Futuroprossimo si concluderà con un viaggio dal passato al futuro: domenica 1 settembre dalle 10 alle 12 una visita guidata allo storico acquedotto monumentale in collaborazione con Geal e l’associazione Custodi della Città per gli Stati Generali della Cultura. Il ritrovo è domenica 1 settembre alle 10 nel parcheggio limitrofo all’area delle Parole d’Oro. E’ prevista una visita all’area delle sorgenti e del serbatoio con successivo spostamento verso il primo tempietto di Guamo.

La visita è gratuita e aperta a tutti, è consigliabile comunicare la presenza a cnv@nullcentrovolontariato.net o allo 0583 419500.