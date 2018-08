Fratelli d’Italia si lancia contro l’adesione allo Sprar di Lucca e Bagni di Lucca

LUCCA – «Ad agosto la politica locale non si ferma, sarebbe una buona notizia se lo facesse per il benessere dei propri cittadini ed invece le notizie che ci vengono dai palazzi comunali di Lucca e Bagni riguardano coloro che sono risorse (economiche) per le amministrazioni PD (ma non solo) e per le cooperative rosse. La calura d’agosto ci ha portato i passi decisivi di due Comuni importanti del territorio verso il progetto di accoglienza migranti SPRAR, mentre il nostro turismo risente fortemente della crisi economica che riguarda le famiglie italiane che, in maggioranza, non hanno più la capacità di spendere e di potersi permettere vacanze», lo dichiara il segretario FdI Provincia di Lucca Marco Chiari.

«Lucca e Bagni sono in controtendenza con il sentore dei cittadini e con l’azione del Governo nazionale in tema di immigrazione. Fratelli d’Italia dice convintamente no alla Sprar, con la coerenza che distingue le nostre politiche in tema a livello nazionale che suggeriscono come unica soluzione il blocco navale. Non abbasseremo la guardia né a Roma con il nostro deputato Riccardo Zucconi né sul territorio con tutti i nostri rappresentanti che faranno di tutto affinché vengano rispettati (e non bistrattati) gli italiani. Il PD parla di inserimenti lavorativi per i migranti che poi ritroviamo a fare i venditori di merce contraffatta, è questa l’integrazione che vuole?», conclude Chiari.

Non si fa attendere la presa di posizione del responsabile comunale FdI Bagni di Lucca Manuele Domenici: «Non ci faremo imbambolare dalla favoletta che i migranti diminuiranno, come ci dice il Sindaco, e che quelli che rimarranno svolgeranno corsi di formazione per poi essere inseriti nel mondo del lavoro: nel nostro Comune il lavoro non c’è e ormai non ci sono quasi neanche più le aziende».