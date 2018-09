Fratelli d’Italia interviene nuovamente sui lavori in centro a Capannori

CAPANNORI – Il direttivo di Fdi torna nuovamente a farsi sentire sulla questione dei lavori nel centro del paese che paralizzano l’intera frazione e la situazione è veramente preoccupante:

«E’ veramente paradossale e vergognosa la cecità con cui la maggioranza si pone di fronte ai lavori nel centro del comune, con l’apertura delle scuole la situazione è veramente precipitata in un caos senza precedenti, la chiusura di Via Romana con l’intersezione con Via C,Piaggia ha tagliato in due la frazione, una chiusura mal segnalata e senza la presenza di polizia municipale che possa dare indicazione ai malcapitati genitori, che non sanno dove passare per portare i figli a scuola, o anche chi semplicemente si trova a passare da quelli parti”, continuano ” poi non parliamo delle attività commerciali che si trovano isolate da oltre un mese, caro Signor Menesini invece di tuffarti nella piscina tuffati nei veri problemi dei cittadini, i lavori vanno fatti, ma con rispetto e presenza sul territorio, Capannori non c’e’?».