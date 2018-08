Fratelli d’Italia chiede le dimissioni di Marchini dopo la vicenda di via di Tiglio

LUCCA – «Su via di Tiglio il Sindaco Alessandro Tambellini è dovuto intervenire direttamente per annullare la decisione del senso unico sperimentato in maniera fallimentare dal suo assessore Celestino Marchini, così facendo il primo cittadino ha di fatto esautorato il delegato alle strade e dimostrato la sua incompetenza ed incapacità»: lo scrive Fratelli d’Italia Direttivo Lucca.

«Alla luce di quanto accaduto, che riteniamo grave e ingiustificabile, noi di Fratelli d’Italia chiederemo le dimissioni dell’assessore Marchini e, al contempo, chiederemo conto dei soldi spesi per il suo esperimento – prosegue la nota – Non si gioca con i soldi dei cittadini, un’amministrazione comunale non può permettersi di spendere le risorse pubbliche in questo modo quando ci sono settori dove investirle sarebbe di primaria importanza».

«La vicenda di via di Tiglio dimostra che i nostri interventi, a favore dell’interesse primario dei cittadini e dei commercianti lucchesi, sono serviti – chiude FdI – Invitiamo quindi tutti coloro che sentono di subire soprusi da parte di questa amministrazione, che si dimostra sempre più chiaramente in stato confusionale, a farcelo presente e ad agire a tutela dei propri diritti».