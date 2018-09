Fratelli d’Italia Capannori: ‘Condizioni vergognose del vecchio cimitero di Marlia’

CAPANNORI – Da mesi ormai, per non dire da anni, il vecchio cimitero di Marlia si presenta in condizioni vergognose con l’erba che sta ricomprendo i vari viali.

La ghiaia è ormai un lontano ricordo, con buche che stanno rendendo pericoloso anche camminarci.

Fino a qualche anno fa la manutenzione del cimitero era affidata ad un paesano che, con la sua buona volontà, ha dato nel tempo un aspetto positivo al cimitero. Adesso, per raggiunti limiti d’età, la manutenzione é totalmente nelle mani del comune e questi sono i risultati.

Nonostante i vari solleciti dei paesani, la situazione non cambia e, come Fratelli d’Italia Capannori, nonché a nome di tutto il paese di Marlia, gradiremmo che l’amministrazione comunale provvedesse a dare un costante decoro alla struttura e non a provvedere solamente ad effettuare sporadici lavori solo nelle vicinanze della commemorazione dei defunti, giorno in cui numerose persone rendono omaggio ai loro cari ed il cimitero ha quindi maggior visibilità. Ed anche in questa situazione Capannori c’e’.

Fratelli d’Italia di Capannori