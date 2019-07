Francigena International Arts Festival: in arrivo da tutto il mondo per la 9° edizione

LUCCA – In attesa di festeggiare il decimo compleanno, l’edizione 2019 del Francigena International Arts Festival conferma il suo ruolo internazionale di occasione di studio della musica colta, facendo incontrare i migliori insegnanti del mondo e gli studenti più qualificati. Da questa straordinaria alchimia nascono poi grandi concerti negli angoli più belli del territorio, con importanti ricadute anche economiche in termini di turismo culturale di qualità visto che saranno almeno 300 fra studenti e insegnanti che per un mese graviteranno nella Piana di Lucca e oltre, spesso diventandone testimonials.

Il nono appuntamento del Francigena International Arts Festival offre, come sempre, l’occasione di ascoltare grandi interpreti in luoghi mozzafiato, con diversi veri e propri eventi, come l’esordio assoluto al teatro del Giglio di Lucca della giovanissima violinista capannorese Lucilla Mariotti. Questa artista, pur avendo raggiunto una notorietà planetaria con concerti nei luoghi simbolo della musica mondiale, come il Carnegie Hall di New York, non si è ancora esibita nel teatro della sua città. Questa lacuna verrà colmata il 2 Agosto per un concerto che si preannuncia a suo modo storico, ma da tenere d’occhio, fra i tantissimi talenti assoluti che suoneranno nel Francigena International Arts Festival, alcuni giovanissimi come Cristian Di Roma, di appena 10 anni, e Andrea Ricci altro talento del violino che eseguirà i 24 Capricci di Paganini.

Sono tantissimi gli appuntamenti di qualità del Francigena International Arts Festival che parte da Altopascio, nelle mura che ospitarono lo Spedale dei Cavalieri del Tau, per raggiungere Galleno, un importante ritorno e la novità assoluta Pescia, dove si festeggiano i 500 anni della Diocesi, per arrivare a Lucca e le ormai classiche pievi di Capannori e chiudere con la conferma di Radicofani.

Un cartellone dal grosso spessore artistico, che prevede esibizioni che vanno dal solista alla formazione orchestrale, con la Francigena Chamber Orchestra, nata quattro anni fa e che attualmente si è affermata come una delle orchestre più apprezzate della Toscana, diretta con grande cura e passione da una delle migliori direttrici d’orchestra donna, Rosella Isola.

Il Festival partirà da Altopascio il 13 luglio con lo spettacolo “Vent’anni senza Faber”, concerto dedicato al grande cantautore genovese Fabrizio De Andrè, nel 20° anniversario dalla sua scomparsa, con la voce di Roberto Puccini e la Band “Progetto in La Minore”.

Il 16 luglio, sempre a Altopascio, un grande appuntamento da non perdere con la Francigena Chamber Orchestra che eseguirà il concerto K414 di Mozart e vedrà l’eserdio come solista al pianoforte di un piccolo grande talento, Cristian Di Roma, di soli 10 anni ma già vincitore di primi premi in molti concorsi nazionali e internazionali.

Il 18 luglio, sempre in piazza Ospitalieri, gli insegnanti dell’Accademia Geminiani di Altopascio delizieranno il pubblico con repertorio vario, dalla classica alla musica moderna.

Il 21 luglio, in occasione della rievocazione medievale, Altopascio sarà teatro del concerto dal titolo “Prega, ama, combatti”. In programma canti, musiche e danze sacre e profane di tutta Europa dal 1000 al 1400 con musiche di Perotinus, Dufay, Josquin des Pres, Landini, Machaut, von der Vogelweide a cura dell’ensemble Ars Maxima.

Il 22 luglio il Francigena International Arts Festival si sposterà alla pieve di S. Pietro a Galleno (FI) con Leonardo Ricci, giovane di grande talento, che eseguirà i 24 Capricci di Paganini. Arrivando nel pomeriggio sarà possibile passeggiare sull’antico selciato della Francigena, risalente al XV secolo.

Il 27 luglio un grande concerto con la Francigena Chamber Orchestra sotto il Castello di Nozzano (LU). Il 30 luglio presso la pieve di Castelvecchio, sulle colline di Pescia (PT) giovani talenti provenienti da tutta Italia si esibiranno offrendo al pubblico alcuni dei più bei brani dal repertorio cameristico mondiale.

Il 2 agosto al Teatro del Giglio di Lucca, Lucilla Mariotti con la Francigena Chamber Orchestra eseguiranno il concerto in Mi minore per violino e orchestra di F. Mendelssohn. Nella stessa serata verranno eseguite in prima assoluta mondiale le “Quattro stagioni sarde” di A. Gottardo.

Ad agosto il Francigena Festival si sposterà a Capannori (LU) con 4 appuntamenti di altissimo livello. Il concerto del 7 agosto si svolgerà presso la pieve di S. Ginese con grandi maestri di fama internazionali che eseguiranno brani di musica da camera tratti dal repertorio classico. Il 9 agosto sarà la volta dei migliori studenti delle masterclass che si esibiranno alla Pieve di Tofori.

Domenica 11 agosto nella Pieve di Capannori ci sarà il tradizionale concerto dell’Orchestra giovanile della Francigena con il coro Capata. Il 18 agosto il Festival chiuderà con un doppio appuntamento : a Badia di Cantignano (Capannori) con il concerto dal titolo “I poeti dell’amore perduto” in omaggio a Faber, Tenco e alla scuola genovese e sempre il 18 agosto il Duo Ausencias, formato da due interpreti di grande livello (Roberto Cecchetti al violino e Massimo Signorini alla fisarmonica), si esibirà a Radicofani (SI) con un programma che spazia dal repertorio classico al moderno passando per la musica da film.

“Legandosi sempre più al percorso turistico-spirituale della Via Francigena, il Francigena International Arts Festival torna a raccontarci il bello e a proporci bellezza – spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore alla cultura Martina Cagliari – Altopascio si conferma ancora una volta luogo prediletto in cui ritrovarsi, condividere emozioni, serate sotto le stelle e ottima musica. Il Fiaf fa cultura e allo stesso tempo valorizza il territorio, creando quindi un percorso di turismo culturale che sosteniamo con grande piacere. Quest’anno ad Altopascio verrà proposta anche una novità: il Francigena International Arts Festival viene inserito, con il concerto di apertura, all’interno di Luglio di Not(t)e, la tre-giorni di festival con concerti live, spettacoli di qualità, ospiti nazionali, notti in musica con noti dj, cibo in strada e rally storico. Si tratta di una manifestazione nella manifestazione più grande che è ovviamente il Luglio altopascese e il Fiaf sarà presente con il concerto-omaggio a Fabrizio De André: una sinergia di cui siamo fieri e che siamo convinti riscuoterà molto successo”.

“Allarghiamo i nostri confini – dice il maestro Marco Lardieri, ideatore della manifestazione e titolare della scuola di musica Geminiani di Altopascio- visto che sono sempre di più i riconoscimenti che riceviamo per la qualità della nostra proposta e questo ci gratifica. Ci sono arrivate richieste da tutto il mondo per partecipare alle masterclass e questo ci conferma che l’idea originale, quella di abbinare lo studio e l’approfondimento della musica insieme alla offerta di concerti molto intensi che spesso esaltano gli stessi interpreti, è un grande elemento di divulgazione della musica, per la quale io e tutti quelli che, in maniera indispensabile, collaborano a questo progetto, nutriamo una passione infinita”.