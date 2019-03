Frana di Bucino, sarà ripristinata la via comunale

PESCAGLIA – Sarà ripristinata la via comunale per Bucino. La strada che unisce l’omonima località al paese di Pascoso, dove si trova una frana verificatasi in seguito alle forti piogge, sarà infatti interessata da lavori di messa in sicurezza e riqualificazione. L’opera, dal costo di circa 215 mila euro, sarà interamente finanziata dalla Regione Toscana grazie al Documento operativo per la difesa del suolo 2019 che è stato approvato in questi giorni dalla giunta regionale.

“Un intervento molto atteso dagli abitanti di Bucino e di particolare interesse per la viabilità montana, dato che questa è l’unica strada di collegamento diretto fra Bucino e Pascoso e che da qui vi passano sia l’autobus di linea sia lo scuolabus – spiega il sindaco, Andrea Bonfanti -. Si capisce quindi perché la messa in sicurezza della frana rappresenti una priorità per l’amministrazione comunale. Il costo dell’opera, però, era troppo ingente per un piccolo Comune come Pescaglia; per questo ci siamo adoperati fin da subito per intercettare il finanziamento di un altro ente, partecipando al bando regionale per la difesa del suolo. Adesso è arrivata la buona notizia e l’intervento può essere programmato. Ringrazio la Regione Toscana che continua a dimostrare in maniera concreta una forte attenzione al tema della fragilità dei territori”.

La strada comunale per Bucino è interessata da tre movimenti franosi. Di questi il dissesto più a valle ha portato al collasso di una parte della carreggiata. L’intervento per garantire la messa in sicurezza del versante collinare consiste nella realizzazione di tre paratie con micropali da posizionarsi a margine della sede stradale. Sarà anche posto in essere un cordolo in calcestruzzo armato che consentirà la ricostruzione del tracciato stradale ceduto. Particolare cura è stata posta alla corretta regimazione delle acque superficiali. Più in particolare saranno realizzate zanelle a margine stradale atte al convogliamento delle acque superficiali sia nella chiavica esistente che nel solco di valle e la pavimentazione stradale sarà rifatta con pendenza verso le stesse zanelle. Sarà inoltre posizionato un nuovo guard rail.