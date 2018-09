Forza Nuova risponde a Sinistra Con Tambellini e Pd: ‘La mancanza di argomenti genera mostri’

LUCCA – E così adesso, la piatta e povera sinistra Lucchese riscopre come per magia la paura dell’uomo nero.

Ci saremmo aspettati altri argomenti da parte di personaggi che, non solo non hanno più nulla dire e da dare alla città di Lucca e ai lucchesi, ma che, per cercare quel consenso popolare ormai perduto, non esitano a ritirare fuori gli stantii rantoli di un antifascismo militante ormai morto e sepolto.

A questi personaggi che hanno scritto un logorroico quanto vuoto comunicato stampa alla redazione del vostro quotidiano web , attapirati per l’apertura di un presidio di Forza Nuova, movimento, presente alle elezioni da anni , solo una precisazione doverosa : i soldi per l’affitto e spese varie ce li togliamo ogni mese dalle nostre tasche con fatica , non godendo di finanziamenti pubblici od occulti , come insinuato da questi dinosauri in estinzione , abituati a manovrare in tutta Italia patrimoni immensi di cui sentiamo parlare anche nelle loro vicende giudiziarie nazionali.

In tutta Europa il nazionalismo avanza , rassegnatevi compagni lucchesi, Forza Nuova torna a Lucca con un suo avamposto creato in sostegno di tutti quei cittadini che ogni giorno si avvicinano al movimento.



Segreteria FORZA NUOVA LUCCA