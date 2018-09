“Forte…nel rispetto”: al Forte la fotografia incontra l’educazione

FORTE DEI MARMI -Si parte dal rispetto. Delle piccole cose, dai piccoli gesti. In qualsiasi luogo, a qualsiasi età, meglio se da piccoli. Si ritiene che tra le azioni concrete che si possono intraprendere nell’ambito della lotta contro la violenza sulle donne ci sia anche, e forse soprattutto, quella di educare, specie le nuove generazioni ma non solo quelle, al rispetto. Rispetto non solo nell’ambito del rapporto uomo-donna, ma anche nei confronti dell’ambiente che ci circonda, del territorio, di quanto, insomma, è altro rispetto a ciascuno di noi. Acquisire consapevolezza che l’essere umano vive e si realizza nella relazione con ciò che lo circonda e che questa relazione cresce e matura proprio se si sa coltivarne il rispetto.

Proprio da qui parte il progetto “Forte…nel Rispetto” del Comune di Forte dei Marmi nell’ambito delle iniziative per la “Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne”, una mostra fotografica che si terrà dal 10 al 25 novembre p.v, i cui scatti saranno selezionati attraverso un bando pubblico, aperto a tutti i privati cittadini senza limiti di età e nazionalità. L’iscrizione è gratuita.

Il tema del concorso e, quindi, della mostra, è quello dell’educazione al rispetto, sotto ogni punto di vista, non solamente nell’ambito della parità di genere; le opere fotografiche dovranno essere legate al territorio di Forte dei Marmi.

I partecipanti dovranno far pervenire all’indirizzo di posta elettronica fortenelrispetto@nullcomunefdm.it entro e non oltre il 15 ottobre 2018 la fotografia con la quale intendono prendere parte al concorso allegando, pena di esclusione, i seguenti documenti: modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte e regolarmente sottoscritto, liberatoria di utilizzo, copia del documento d’identità. Nel caso di partecipante minorenne i suddetti moduli dovranno essere firmati da chi ne esercita la responsabilità genitoriale e dovrà essere allegata la copia del documento d’identità di quest’ultimo

La fotografia, che potrà essere sia a colori sia in bianco e nero, dovrà avere le seguenti caratteristiche: alta definizione (risoluzione superiore a 2.000 pixel per il lato più corto), formato jpeg, jpg o tiff, dimensione in megabyte massima 10 Mb.

La fotografia dovrà, di norma, essere priva di ritocchi digitali. Laddove l’autore, per aumentare la dimensione artistica dell’immagine proposta, effettui ritocchi digitali, lo stesso dovrà espressamente dichiararlo nel modulo di presentazione suddetto.

Sono ammesse immagini realizzate con qualsiasi dispositivo digitale e digitalizzazioni di fotografie realizzate in modalità analogica.

Ciascun autore può partecipare al massimo con n. 3 fotografie. Per ciascuna fotografia deve comunque essere inviata una mail distinta con la relativa modulistica richiesta e sopracitata.

La Commissione Giudicatrice del concorso fotografico sarà così composta: dal Sindaco di Forte dei Marmi, dal Consigliere delegato alle Pari-Opportunità e da n. 3 nominativi indicati dalla Commissione Pari-Opportunità;

La Commissione valuterà, a suo insindacabile giudizio, le fotografie da inserire all’interno della mostra fotografica.

La Commissione potrà comunque escludere dalla partecipazione al concorso fotografie potenzialmente lesive dell’immagine del Comune di Forte dei Marmi o aventi carattere di promozione commerciale. Agli autori vincitori del concorso fotografico verranno conferiti i seguenti premi: 1° classificato: 300,00 euro, 2° classificato: 200,00 euro, 3° classificato: 100,00 euro

Il concorso prevede anche un premio “Giuria Popolare. Le fotografie regolarmente pervenute nei termini, verranno pubblicate in forma anonima sulla pagina Facebook del Comune di Forte dei Marmi a partire dalle ore 12.00 del 27 ottobre 2018. La fotografia, tra queste, che otterrà il maggior numero di “mi piace” entro le ore 24.00 del 9 novembre 2018 sarà la vincitrice del premio “Giuria Popolare”. Verranno conteggiati i “mi piace” diretti presenti su ciascuna fotografia nella pagina Facebook del Comune di Forte dei Marmi e non le condivisioni o i “mi piace” presenti sulle condivisioni della foto al di fuori della suddetta pagina.

La fotografia risultata vincitrice del premio “Giuria popolare” sarà inserita all’interno della mostra fotografica e sarà insignita di un apposito attestato da parte del Comune di Forte dei Marmi.

Ulteriori informazioni, oltre alla modulistica, sono scaricabili dal sito del Comune, www.comune.fortedeimarmi.lu.it