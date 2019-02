Forte dei Marmi: screening gratuito in occasione della Giornata internazionale della Donna

FORTE DEI MARMI – Un gesto di attenzione per le donne e un’occasione per sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura di se stesse con una corretta azione di prevenzione e di controllo: queste le finalità con le quali l’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi ha inteso promuovere una due giorni di screening gratuito per le donne del territorio che si terranno giovedì 7 e venerdì 8 marzo presso i locali della Croce Verde di Forte dei Marmi.

<<Quest’anno in occasione della Giornata Internazionale della Donna siamo lieti – spiega il Consigliere con delega alle Pari Opportunità Sabrina Nardini – di dare la possibilità alle donne del nostro territorio di effettuare una visita gratuita nell’ambito di diverse specialità cliniche di particolare rilevanza per la salute della donna: dermatologia, flebologia, alimentazione, cardiologia, oculistica, ginecologia e psicologia. Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione della locale Croce Verde e del Centro di Ascolto “Donne per le Donne” nonché alla sensibilità mostrata da ben 9 medici specialisti che hanno deciso di aderire alla nostra iniziativa mettendo a disposizione la propria professionalità gratuitamente e che, per questo, ringrazio di cuore a nome della comunità di Forte dei Marmi. L’iniziativa in questione è inserita all’interno delle varie proposte che quest’anno abbiamo deciso di promuovere in occasione dell’8 marzo e che presenteremo a breve>>.

Per informazioni sugli orari e prenotazioni delle visite è necessario contattare la Croce Verde di Forte dei Marmi al numero 0584/874013.