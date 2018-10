Forte dei Marmi: ripartono i corsi di inglese e russo dell’Informagiovani

FORTE DEI MARMI – Ripartono i corsi di lingue organizzati dall’Ufficio Informagiovani del Comune di Forte di Marmi, in collaborazione con la cooperativa Cassiopea. I corsi di lingua inglese, sempre molto gettonati, verranno affiancati da un corso di lingua russa. Per ciascuno di essi, le lezioni saranno tenute da insegnanti madrelingua.

Per quanto concerne la lingua inglese, sono ben 6 i livelli proposti: beginner (lunedì e mercoledì, dalle 18.30 alle 20.30), elementary (lunedì e mercoledì, dalle 20.30 alle 22.30), pre-intermediate (martedì e giovedì, dalle 18.30 alle 20.30), intermediate (martedì e giovedì, dalle 18.30 alle 20.30), advanced (martedì e giovedì, dalle 20.30 alle 22.30), conversation (martedì, dalle 21.00 alle 22.30). Le lezioni di Inglese si terranno a Villa Bertelli.

Per il corso di russo sarà invece proposto il livello base (lunedì e mercoledì, dalle 20.30 alle 22.30). In questo caso, le lezioni saranno organizzate presso la Biblioteca comunale, nella nuova sede di Palazzo Quartieri.

<<Sono molto felice che ripartano i corsi di Inglese e Russo: conoscere le lingue straniere è ormai essenziale per il mondo del lavoro, ed in questo modo intendiamo fornire ai nostri cittadini, giovani e meno giovani, uno strumento per affrontare al meglio il futuro e per arricchire il proprio bagaglio culturale – commenta Alberto Mattugini, consigliere con delega alle Politiche giovanili – voglio inoltre sottolineare che il corso di lingua russa si terrà nelle sale della nuova Biblioteca comunale a Palazzo Quartieri, sempre più al centro, è il caso di dirlo, della vita del nostro paese>>.

Tutti i corsi hanno una durata di 40 ore, con le lezioni che inizieranno nella seconda metà di ottobre e termineranno a febbraio. È possibile iscriversi fino ad esaurimento posti; il costo dell’iscrizione, non comprensivo del materiale didattico, è di 160 euro per i corsi di Inglese, 140 euro per quello di Russo. L’attestato di frequenza verrà rilasciato a chi avrà garantito almeno l’80% di presenza alle lezioni. Per martedì 9 ottobre alle ore 19.00 è previsto un test di valutazione d’inglese gratuito e non impegnativo. Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio al numero 0584 280 316, oppure via mail a informagiovani@nullcomunefdm.it .