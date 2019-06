Forte dei Marmi punta sulle tradizioni marinare: quest’anno Palio dei Bagni e “Save a Life” .

FORTE DEI MARMI – A partire da questa estate, l’Amministrazione comunale ha deciso di investire maggiormente sulle manifestazioni della marineria: lo storico Palio dei Bagni e la più recente “Save a Life”. <<La novità più importante decisa dal Comune di Forte dei Marmi – spiega Alberto Mattugini, consigliere delegato allo Sport – è quella di dotare i due eventi di una diretta tv, affidata alla rete televisiva NoiTv, ampliando così il bacino degli spettatori e coinvolgendo coloro che non potranno assistere alle gare dalla spiaggia, donando quindi una maggiore visibilità ad entrambe le manifestazioni. Al fine di lanciare gli eventi abbiamo previsto poi, sempre grazie alla disponibilità di NoiTv, di trasmettere degli speciali che ripercorrano la storia del Palio dei Bagni e la figura del bagnino>>.

Le novità apportate alle due competizioni protagoniste della stagione estiva fortemarmina non si esauriscono con la diretta televisiva: infatti i partecipanti a ciascun evento riceveranno quest’anno delle magliette con il logo della manifestazione, mentre ai rispettivi stabilimenti balneari che si iscriveranno sarà consegnata una bandiera con lo slogan “Noi ci saremo” recante il medesimo stemma da issare sui propri pennoni, per allargare la partecipazione alle tifoserie.

Ai vincitori della gara “Save a Life” sarà inoltre consegnata una polo quale premio di riconoscimento del titolo simbolico di “miglior bagnino dell’anno”, oltre ad essere loro attribuito l’onore di alzare la bandiera blu nella cerimonia ufficiale ad essa dedicata che si terrà nel mese di luglio sul pontile.

<<Anche quest’anno – prosegue il consigliere Mattugini – abbiamo previsto premi per tutti i partecipanti che verranno consegnati durante la festa di “Ciao Estate” a settembre, proprio perché desideriamo che questi eventi non siano solo pure competizioni ma momenti di festa e occasione di riconoscimento per i nostri uomini e donne che vigilano sulla sicurezza in mare degli ospiti>>. Confermata la collaborazione con il Consorzio turistico Val Senales, che metterà a disposizione premi-soggiorno. Anche lo Sci Club “Le Marmotte” ha rinnovato la disponibilità ad offrire ai partecipanti soggiorni presso La Casetta dell’Abetone.

Entrambi gli eventi sono organizzati dall’Unione Proprietari Bagni, con il patrocinio e il contributo del Comune. Per le iscrizioni, completamente gratuite, è possibile rivolgersi all’Ufficio Informazioni Turistiche in via G.Carducci,