Stadio e impianti sportivi di Forte dei Marmi: al via il bando per la custodia

FORTE DEI MARMI – L’Amministrazione Comunale rende noto che sono stati pubblicati due avvisi esplorativi per manifestazione di interesse, riguardanti la custodia e manutenzione dell’impianto sportivo “Aliboni-Cherubini” e la concessione del punto di ristoro all’interno dello stadio “Necchi-Balloni”. I testi dei due avvisi, così come la modulistica necessaria alla presentazione delle domande, sono disponibili sul sito del Comune di Forte dei Marmi www.comune.fortedeimarmi.lu.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”. Le domande dovranno essere inviate al Comune entro e non oltre le ore 12.30 di giovedì 23 agosto.

Il primo avviso è finalizzato alla valutazione di soggetti interessati a svolgere per un anno le mansioni di apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo di via Versilia “Campo Aliboni-Cherubini”, per una contribuzione prevista massima di 1.200 euro mensili.

I soggetti interessati potranno partecipare sia in forma singola che come raggruppamento; in particolare, possono presentare la propria manifestazione di interesse Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, Federazioni sportive nazionali, Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI, Enti di Discipline sportive associate al CONI e Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI.

Il secondo avviso riguarda invece la valutazione di soggetti che intendano gestire in concessione il punto ristoro all’interno dello stadio “Necchi-Balloni” di Forte dei Marmi. Per la concessione della gestione, della durata di due anni, è previsto un canone concessorio minimo di 800 euro su base annua.

Gli interessati potranno partecipare sia in forma singola che come raggruppamento; in particolare, possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti di cui l’art. 3 comma 1 lett p del Codice degli appalti, tra i quali: operatori economici con idoneità individuale, operatori economici con idoneità plurisoggettiva oppure operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.48 comma 8 del Codice.