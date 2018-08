Forte dei Marmi: il Comune invita cittadini e villeggianti al risparmio idrico

FORTE DEI MARMI – L’Amministrazione comunale di Forte dei Marmi fa appello alla sensibilità di cittadini ed ospiti del paese per ridurre al minimo gli sprechi di acqua. L’elevato livello dei consumi, dettato dalle alte temperature e dalla forte presenza turistica, riduce sensibilmente la disponibilità di acqua potabile.

Per evitare eventuali problemi di approvvigionamento idrico, gli utenti sono invitati ad adottare semplici precauzioni, come già indicato dal sindaco Bruno Murzi con l’ordinanza n. 297 del 27 luglio scorso. È dunque consigliato l’utilizzo dell’acqua per usi alimentari ed igienico-sanitari, evitando o riducendo per quanto possibile azioni come il lavaggio di cortili e piazzali, il lavaggio domestico di veicoli a motore, l’innaffiamento di giardini, prati ed orti, il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili.