Forte dei Marmi: il Campo Sportivo “Stecco” di Via XX Settembre avrà il suo impianto di illuminazione

FORTE DEI MARMI – A breve il terreno, posto lato monti dello stadio Necchi-Balloni ed intitolato al compianto Giuseppe “Stecco” Bertonelli , sarà dotato di un impianto di illuminazione.

Il consigliere delegato allo Sport, Alberto Mattugini, raccogliendo la sollecitazione della Società Sportiva Forte 2015 e soprattutto delle numerose famiglie i cui figli frequentano i corsi di avviamento al calcio, ha infatti, tramite l’ufficio Sport, affidato un apposito incarico di progettazione e la Giunta Comunale, nella seduta di giovedì 16 agosto, ha approvato il progetto esecutivo e finanziato l’intervento con una spesa preventivata di €.17.300,00 oltre IVA.

«Sono molto soddisfatto – dichiara Mattugini – finalmente quest’area, già concessa in comodato alla Società calcistica e dalla stessa adibita a campo di allenamento per il settore giovanile, potrà essere utilizzata a pieno regime. Infatti finora – continua il consigliere delegato – per molti mesi dell’anno non era possibile effettuarvi attività dopo le ore 17, orario, invece, molto richiesto dai genitori i cui figli escono da scuola nel pomeriggio. In questo modo un maggior numero di ragazzi potrà essere accolta ai corsi, incrementando ulteriormente un vivaio che già oggi conta oltre 120 iscritti dai 5 ai 10 anni».

A questo punto, dopo l’approvazione del progetto i prossimi passaggi saranno la procedura di gara e l’inizio dei lavori. «Ma – conclude Mattugini – i tempi dovrebbero essere brevi e prima dell’inverno le luci sul campo “Stecco” saranno accese».