Forte dei Marmi: fino ad ottobre torna il mercato domenicale in piazza Marconi

FIORTE DEI MARMI – Da domenica 21 aprile, giorno di Pasqua, sino all’ultima domenica di ottobre ripartiranno i consueti appuntamenti con il mercato stagionale estivo della domenica a in Piazza Marconi. Per l’occasione saranno istituite delle modifiche alla viabilità.

In particolare dalle ore 06.30 alle 15.00, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, in Piazza Marconi di Ponente, lato Viareggio; in via Carducci, lato mare, dopo il posteggio fuori mercato e fino a Piazza Marconi di Levante; in via Carducci, lato monti, da via Piave al tratto discendente di Piazza Marconi di Levante; in Piazza Marconi di Levante lato Viareggio e Massa nel tratto compreso tra via Carducci e viale Morin; in Piazza Marconi di Levante nel tratto compreso tra il viale Morin ed il viale Della Repubblica (al fine di garantire la visibilità della relativa intersezione semaforica, sul lato Massa e nei primi 5 metri dal semaforo stesso, è vietata la sosta agli autocarri anche ai muniti di speciale contrassegno); in via Piave nel tratto compreso tra Via Stagio Stagi e via Carducci, lato Viareggio.