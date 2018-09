Forte dei Marmi: disciplina viabilistica invernale 2018 e attuazione ZTL del centro

FORTE DEI MARMI – L’Amministrazione Comunale rende noto il ripristino della disciplina viabilistica invernale a Forte dei Marmi secondo quanto segue:

Conferma Area Pedonale Urbana (APU) 00 – 24 a carattere annuale in Via Montauti, Via S. Stagi, tratto compreso tra via Barsanti e via Duca D’Aosta; Via Carducci, tratto compreso tra Via Vittorio Veneto e Via Spinetti; Via IV Novembre tratto compreso tra via Matteotti e via S. Stagi; Via Mazzini, tratto compreso tra il civico 29 di via Mazzini e via Solferino corsia lato mare (senso unico direzione Massa-Viareggio corsia lato monti); Via Mazzini tratto compreso tra via Dei Mille e via Risorgimento corsia lato monti (senso unico direzione Massa-Viareggio corsia lato mare); Via Mazzini tratto compreso tra via Risorgimento e via Spinetti; Piazza Garibaldi; Via Roma.

Conferma Zona a traffico limitato (ZTL) 00-24 in Via S. Stagi tratto compreso tra Piazza Garibaldi e via V. Veneto; Via S. Stagi tratto compreso tra via Risorgimento e via Barsanti; Via Barsanti, tratto compreso tra via S. Stagi e via Matteotti; Via Pace; Via Palestro

Ripristino del doppio senso di circolazione in via Piave, tratto compreso tra via della Barbiera e via Ragazzi del ’99; Via Battisti, tratto compreso tra via Mascagni e via XX Settembre int.; Via Duca degli Abruzzi, tratto compreso tra via della Barbiera e via Ponchielli; Via Agnelli, tratto da via della Barbiera a via Ponchielli;

Cessata l’attuazione della zona a traffico limitato di Roma Imperiale ad eccezione del tratto di Viale Morin compreso Via XX Settembre e Via Nizza.

E’ inoltre stato ripristinato il doppio senso di circolazione in viale Morin, tratto compreso tra via Duilio e via Colombo.

La zona a Traffico Limitato del centro cittadino sarà in vigore esclusivamente nelle giornate di Domenica e festivi con orario 14.30-20.00 in Via IV Novembre da via G. Matteotti a Viale Repubblica interna; Via G. Matteotti, nel tratto compreso tra via G. Spinetti e Piazza Marconi; Piazza G. Marconi, nel tratto compreso, tra Viale Repubblica interna e Via Carducci; Piazza G. Marconi, nel tratto compreso, tra Via Carducci e Viale Morin; Via V. Veneto nel tratto compreso tra Via Carducci e Via Mascagni; Via Mazzini nel tratto compreso tra Via Michelangelo e Via Risorgimento; Via Solferino nel tratto compreso tra Via Matteotti e Via Mazzini; Via Milano; Via Dei Mille; Via Balilla; Via Risorgimento nel tratto compreso tra Via Matteotti e Via Trento; Via Piave nel tratto compreso tra Via Mascagni e via Carducci;

Via Carducci nel tratto compreso tra Via Giorgini e via V. Veneto; Via Idone; Via Pascoli nel tratto compreso tra la Via Matteotti e la Via Mazzini.

In via Pascoli lato nord sarà istituita invece la sosta regolamentata da disco orario per un tempo massimo di un’ora nel tratto tra il civico 4/D e il civico 14 nel lato opposto nei giorni non interessati dalla ZTL.