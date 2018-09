Forte dei Marmi: arriva ‘Riusami fortemente’, mostra mercato di lavori creativi con materiale riciclato

FORTE DEI MARMI – Giunge a Forte dei Marmi la prima edizione di “Riusami Fortemente”, la mostra mercato di lavori creativi realizzati con materiale riciclato, organizzata dall’Associazione Rilax nell’ambito della serie di progetti di sensibilizzazione e di educazione ambientale organizzati dall’Ufficio Eventi, dal Servizio Ambiente SGA e dall’Ufficio OTD del Comune di Forte dei Marmi. La fiera si terrà sabato 1 e domenica 2 settembre in piazza Dante, dalle 8 alle 20.

Saranno promosse azioni di sensibilizzazione sul concetto di recupero: “impariamo a riusare” è infatti il motto della manifestazione che si basa sul principio delle “3 erre”, ridurre, riusare e riciclare. Diversi gli esempi di oggetti creativi riciclati esposti: bottiglie di plastica trasformate in cestini, segnaposto, bouquet di fiori, portapenne e lanterne luminose; tappi assemblati per creare tovagliette, pupazzi per bambini, portachiavi e tessere da mosaico. Parteciperanno diverse associazioni, tra cui “L’Argante”, con le sue creazioni derivate dal legno e “Rifò”, una linea di abbigliamento completamente rigenerata, con cui gli scarti tessili vengono trasformati e riconfezionati in nuovi accessori e abiti, progetto ideato per cogliere la grande esperienza della città di Prato nel settore tessile al fine di promuovere un consumo più responsabile e sostenibile.

Durante la giornata saranno presenti laboratori di riciclo creativo per bambini e giochi con materiale di recupero.