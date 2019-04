Forte dei Marmi: apre lo sportello dedicato ai cittadini per consulenze gratuite su problematiche relative a Gaia, Ersu e servizi in generale sull’ambiente

FORTE DEI MARMI – L’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi intende informare la cittadinanza, che, a seguito del “Bando pubblico a sostegno di progetti di pubblica utilità rivolto alle associazioni del territorio”, a far data da giovedì 4 aprile prossimi, l’associazione “Comitato dalla parte del cittadino” sarà a disposizione a titolo gratuito con uno sportello presso la sede delle associazioni su viale Franceschi n.6, per consulenze a tutti i cittadini che abbiano in corso problematiche per qualsiasi servizio erogato dal gestore idrico (GAIA Spa), per la raccolta rifiuti (ERSU), nonché per aspetti di carattere generale sull’ambiente.

L’orario di sportello sarà’ martedì e mercoledì dalle 9.30/12.00 e giovedì dalle 16.00/18.00.

Un servizio che sarà sicuramente di supporto per tutti i cittadini nella comprensione e perché no, risoluzione di eventuali problemi.

Per qualsiasi informazione e per appuntamenti anche fuori dall’orario di apertura contattare il Comitato al seguente numero 3338977594.