Forte dei Marmi: aperta la gara per la gestione del bar del Palasport

FORTE DEI MARMI – L’Amministrazione Comunale rende noto la pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse, riguardante apertura, chiusura, pulizia, manutenzione ordinaria e gestione in concessione del bar annesso dell’impianto sportivo “Palasport e Bocciodromo”. Il testo dell’avviso, così come la modulistica necessaria alla presentazione della domanda, è disponibile sul sito del Comune di Forte dei Marmi www.comune.fortedeimarmi.lu.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”. Le domande dovranno essere inviate al Comune entro e non oltre le ore 12.30 di mercoledì 29 agosto.

L’avviso è finalizzato alla valutazione di soggetti interessati a svolgere per 10 mesi nell’impianto sportivo di via Ferrucci “Palasport e Bocciodromo” due differenti attività: la prima riguardante le mansioni di apertura, chiusura, pulizia e manutenzione ordinaria della struttura, la seconda relativa alla gestione in concessione del bar annesso. Le due attività vanno considerate in un unico lotto e verranno quindi come tali aggiudicate ad un unico soggetto. La contribuzione massima per la prima attività è di 4.000,00 euro mensili, per la seconda invece è previsto da parte dell’aggiudicatario il versamento di un canone minimo su base annua di 4.000,00 euro da corrispondersi in 2 rate anticipate.

I soggetti interessati potranno partecipare sia in forma singola che come raggruppamento; in particolare, possono presentare la propria manifestazione di interesse Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, Federazioni sportive nazionali, Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI, Enti di Discipline sportive associate al CONI e Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI.