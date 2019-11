Forte dei Marmi: 46 banchi del mercato settimanale in via Matteotti dal 6 novembre al 1 aprile

FORTE DEI MARMI – Dopo il successo dell’esperimento dello scorso anno, sostenuto dall’Amministrazione Comunale, tornano in via Matteotti 46 banchi del mercato settimanale che ha sede in Piazza Marconi. Il trasloco sarà temporaneo: gli stand verranno infatti reintegrati nella tradizionale ubicazione a partire da mercoledì 8 aprile 2020.

A seguito di tale spostamento la Polizia Municipale ha stabilito una modifica alla viabilità, la quale prevede che in Via Matteotti, tratto compreso tra Piazza Marconi e Via Barsanti sia istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, ambo i lati, eccetto i veicoli autorizzati del mercato dalle ore 06.30 alle ore 15.00 tutti i mercoledì dal 06 novembre 2019 al 01 aprile 2020.

Inoltre, al fine di poter far stazionare i veicoli adibiti a servizio taxi ed istituire le fermate dei mezzi pubblici autobus in servizio urbano ed extraurbano verranno istituiti, nel medesimo periodo e orario, il divieto di sosta con rimozione forzata in Viale della Repubblica interno (fronte Datcha/lato mare) ad eccezione dei veicoli del servizio taxi; il divieto di sosta con rimozione forzata sugli stalli di Viale Italico (presso ristorante “La Barca) e sugli stalli di Viale Italico (spazio ex distributore carburante) ad eccezione dei veicoli del servizio autobus; infine il divieto di sosta con rimozione forzata eccetto taxi in Piazza Garibaldi lato sud, subito dopo lo spazio destinato alle operazioni di carico e scarico dell’Hotel Elbano.