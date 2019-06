Forte Campus 2019: un’estate tutta dedicata agli alunni delle secondarie di I grado

FORTE DEI MARMI – L’estate si avvicina e, per l’occasione, l’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi quest’anno ha deciso di inaugurare la stagione con una novità importante dedicata a tutti i ragazzi delle Scuole Secondarie di I grado; il Forte Campus 2019. Un servizio nuovo, diversificato dai Centri Estivi dei bambini delle Scuole di Infanzia e Primarie, e organizzato appositamente per le esigenze e gli interessi dei ragazzi in età preadolescenziale che potranno divertirsi e trascorrere l’estate insieme ai loro amici con attività a loro “misura”.

Il Forte Campus verrà gestito dagli educatori del Centro Il Mandala che hanno già lavorato, nel corso dell’anno scolastico, a fianco degli alunni nell’ambito della Ludoteca delle Scuole Ugo Guidi e si svolgerà nei mesi di luglio ed agosto, dal lunedì al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 17.00.

Le attività verranno suddivise durante la settimana in modo da alternare gli impegni con proposte sempre diverse: dal lunedì al venerdì i ragazzi verranno accolti presso la sede del Centro Il Mandala e, nel corso della mattina, svolgeranno attività ludico-sportive in esterna come l’agility dog, l’educazione ambientale, la canoa, il tennis, il calcio e la vela. All’ora di pranzo, invece, potranno rilassarsi e mangiare direttamente presso la Spiaggia dei Bambini dove trascorreranno anche tutto il pomeriggio con attività sul mare, giochi linguistici e matematici, svolgimento dei compiti delle vacanze, bagno e giochi in libertà.

Il sabato, invece, i ragazzi verranno accolti e trascorreranno l’intera giornata presso la Spiaggia dei Bambini dove potranno partecipare ai corsi di nuoto e, nel pomeriggio, si cimenteranno con i laboratori di fotografia e saranno impegnati nella preparazione delle feste finali.

Per rendere questa estate ancora più emozionante, inoltre, saranno previste gite fuori porta presso acqua park e parchi divertimento e un’esperienza con pernottamento per ognuno dei due turni presso il Campus Scout alla Rocca di Pietrasanta, che sarà dedicato alla formazione del gruppo con particolare attenzione alla condivisione e al rispetto delle regole in un luogo sicuro e protetto e a cui potranno partecipare anche i giovani che non volessero pernottare in loco.

Una vera e propria rivoluzione, quindi, quella che aspetta quest’anno i ragazzi delle scuole medie che avranno l’occasione di sperimentare nuove esperienze non solo divertenti, ma soprattutto educative e stimolanti.

Le iscrizioni saranno attive dalle ore 9.00 di lunedì 3 giugno alle ore 23.59 di giovedì 13 giugno e saranno da presentare in modalità online attraverso il Portale Genitori per gli alunni già iscritti al sistema SchoolWeb e attraverso il Portale Iscrizioni per coloro che non sono mai stati iscritti a SchoolWeb e/o che non frequentano le Scuole di Forte dei Marmi.

Si precisa che, per l’iscrizione, sarà disponibile una postazione informatica presso l’Ufficio Scuola comunale in cui i genitori verranno assistiti nella compilazione della domanda da personale adeguatamente formato. La postazione sarà disponibile tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, fino al termine delle iscrizioni.

Per ogni informazione relativa ai criteri di ammissione, alle tariffe e ai dettagli del servizio potete consultare il Vademecum riportato di seguito insieme ai documenti di “Guida alle iscrizioni” che spiegano i passaggi da seguire per effettuare l’iscrizione autonomamente da casa attraverso i due relativi portali.