Forte Campus 2019: aperte le iscrizioni per i bambini delle scuole di infanzia e primarie

FORTE DEI MARMI – L’estate si avvicina e, anche quest’anno, il Comune di Forte dei Marmi organizza i Centri Estivi – Forte Campus 2019, il servizio estivo destinato ai bambini delle Scuole di Infanzia e Primarie che potranno trascorrere le loro vacanze all’insegna del divertimento insieme ai loro amici e compagni.

Le iscrizioni sono attive da oggi lunedì 15 Aprile 2019 alle ore 23.59 di lunedì 29 Aprile 2019 e dovranno essere presentate in modalità online attraverso il Portale Genitori per i minori già iscritti alla piattaforma SchoolWeb e tramite il Portale Iscrizioni per i bambini non iscritti a SchoolWeb. Il servizio si svolgerà, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre per gli alunni delle Scuole Primarie e nei mesi di luglio, agosto e settembre per i piccoli delle Scuole di Infanzia.

Tutte le informazioni riguardanti l’organizzazione dei Centri, i costi e le modalità di ammissione e i dettagli per presentare le domande online sono disponibili sul Vademecum e sulle apposite Guide alle iscrizioni che sono state pubblicate sulla Home page del sito comunale nelle sezioni del Portale Genitori e del Portale Iscrizioni.