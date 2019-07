Formazione: Versilia Format come un Ateneo, corsi universitari a Pietrasanta

PIETRASANTA – Versilia Format inaugura una nuova illustre collaborazione in ambito universitario con Unihub Sapere, Campus Città del Sapere Polo di Napoli, Unitelma Sapienza dell’Università degli Studi di Roma. A Pietrasanta, presso la sede di Versilia Format, adesso sede distaccata del polo universitario, sarà possibile iscriversi ai corsi convenzionati e sostenere gli esami di Laurea triennale di Unitelma Sapienza in Sapienza in “Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza” e in “Economia Aziendale”. Da settembre sarà inoltre possibile seguire lezioni e sostenere gli esami di alcuni corsi FasTrack, della durata di tre mesi, con approccio blended e materiali scaricabili direttamente dalla piattaforma e-learning. Sono tre gli ambiti dei corsi in programma: “Consulenza e contabilità Amministrativa”, “Marketing territoriale e Gestione dell’Impresa Turistica” e “Criminalità, Sicurezza Territorio e prevenzione”. “Siamo molto felici – commenta Monica Pellistri, Presidente Versilia Format di poter collaborare il mondo universitario. Il nostro obiettivo è ampliare la platea di collaborazioni per offrire opportunità di formazione e crescita al territorio”.

Fino a venerdì 12 luglio è possibile inviare il modulo di richiesta iscrizione scaricabile per ogni corso sul sito www.unihubsapere.com e vincere una delle 15 borse di studio a copertura totale della retta di frequenza del FastTrack di 3 mesi (2500 euro) o una delle 35 borse di studio dal valore di 350 euro. Per partecipare alle selezioni è necessario presentare (entro il 12 luglio) una copia di carta di identità e il modello Isee non superiore a 23.508/78 (Attestazione Dsu 2017).

Al termine del corso, tutti i partecipanti interessati a proseguire gli studi per conseguire il titolo di Laurea Unitelma Sapienza, dovranno comunque versare 500 euro per sostenere gli esami di ammissione al secondo anno del corso di Laurea selezionato.

Per maggiori informazioni www.unihubsapere.com

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts