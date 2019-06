Fondo anticrisi Altopascio: contributi per 103 disoccupati e over 65 pensionati

ALTOPASCIO – 103 cittadini altopascesi riceveranno il fondo anticrisi, la misura che l’amministrazione D’Ambrosio mette a disposizione di disoccupati e pensionati over65. Di questi, 15 saranno le persone coinvolte con il baratto sociale, che andranno a percepire un contributo di circa 1250 euro. Gli altri 71 disoccupati riceveranno invece un contributo di 440 euro ciascuno; per gli over65 in pensione, 26 persone, il sostegno sale a 500 euro, mentre i 6 cittadini che non hanno firmato il patto sociale di cittadinanza avranno un contributo di 144 euro.

Pari a 57.500, il fondo anticrisi rappresenta uno degli strumenti più fortemente sostenuti dall’amministrazione comunale, che, insieme al baratto sociale e a “Diamoci una mano”, cerca di fornire una risposta a chi si trova in difficoltà economica e rischia di subire un’ermaginazione sociale.

«Il fondo anticrisi funziona ancora di più e ancora meglio da quando abbiamo istituito il baratto sociale, perché alla base non deve esserci solo il supporto immediato, ma soprattutto il varare politiche e iniziative in grado di offrire alle persone in difficoltà una nuova possibilità di inserimento sociale e lavorativo – spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore al sociale, Ilaria Sorini –. Con questo fondo vogliamo intervenire a sostegno di chi sta peggio o di chi vive una condizione di precarietà, tale per cui diventa difficile sostenere un affitto o comprare anche i beni di prima necessità. Una condizione di dolore, fragilità e sofferenza che si accentua nel periodo delle festività natalizie: noi ci rivolgiamo proprio a queste persone e diciamo loro che l’amministrazione comunale c’è. Non è una mera assistenza quella che vogliamo garantire, ma un supporto concreto affinché le persone possano reinserirsi nel mondo del lavoro: più che un sussidio a fronte di una condizione svantaggiata, noi crediamo nella retribuzione a fronte di un lavoro svolto».