Fondazione Festival Pucciniano: sospeso l’incarico al consulente Pappalardo

LUCCA – La Fondazione Festival Pucciniano appresa la notizia dell’arresto del pianista Gianfranco Pappalardo Fiumara, consulente della Fondazione nel riporre piena fiducia nella magistratura ed augurandosi un positivo risvolto del fatto di cronaca, ha deciso, in via cautelativa, di sospendere l’incarico di consulenza.

“Sono amareggiato per la notizia che riguarda un consulente per i rapporti con il Mibac della Fondazione Festival Pucciniano, che, come riportato dalla stampa siciliana, avrebbe in questo momento gravi problemi con la giustizia. -dichiara Alberto Veronesi, presidente della Fondazione – Di comune accordo con il CDA e per mia diretta iniziativa, il professionista viene immediatamente sospeso dalla carica. Riponiamo nella magistratura la massima fiducia ed esprimiamo il più vivo auspicio che egli possa dimostrare la sua totale estraneità ai fatti contestatigli”