Fondazione CRL: ancora aperto il “Bando Innovazione Scolastica”

LUCCA – C’è tempo fino al 14 giugno per presentare domanda per il bando annuale “Innovazione scolastica” della Fondazione CRL.

Pensato come importante supporto all’aggiornamento della didattica delle scuole, il bando consentirà agli istituti di acquistare strumenti didattici come avvenuto negli anni passati, ma non solo.

Infatti grande attenzione verrà dedicata al sostegno di progetti didattici in grado di migliorare le condizioni di apprendimento, anche in un’ottica di alternanza scuola/lavoro, e le attività integrative strategiche per prevenire la dispersione scolastica, favorire l’accoglienza, l’inclusione e la valorizzazione delle potenzialità individuali. Insomma tutte le attività che, stimolando le abilità cognitive, emotive e relazionali, conducono gli studenti ad acquisire comportamenti versatili e positivi.

Continua dunque la pubblicazione dei bandi della Fondazione CRL, quest’anno più numerosi e specifici proprio per dare risposte efficaci e puntuali su tematiche di interesse ampiamente condiviso. Una scelta che va in un’ottica di sempre maggiore trasparenza nell’assegnazione dei contributi. Una scelta improntata su una fase preliminare di ascolto e valutazione delle esigenze del territorio, da cui nascono appunto bandi “cuciti” sulle necessità più sentite e condivise da enti, associazioni e cittadini.

C’è un budget complessivo di 220.000 euro per questo bando riservato ai soggetti, pubblici e privati, che operano istituzionalmente all’interno del Sistema Scolastico.

Il bando sarà aperto fino al 14 giugno 2019: è possibile partecipare facendo richiesta mediante la procedura online di presentazione delle domande disponibile sul sito www.fondazionecarilucca.it.

Le richieste cartacee, precedentemente inserite e confermate on-line, dovranno essere inviate in un secondo momento, esclusivamente per posta, entro il 28/06/2019