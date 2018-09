Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: partono le attività a Palazzo Micheletti al Giannotti

LUCCA – La donazione, l’allestimento, le attività. Prendono vita le iniziative a carattere sociale di Palazzo Micheletti, l’immobile che la Signora Giuseppina Micheletti ha donato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Una donazione che questa benefattrice ha specificamente vincolato ad un utilizzo di tipo sociale e che dopo un periodo di allestimento da oggi ha consentito di accogliere i progetti realizzati da due associazioni lucchesi.

Si tratta dell’Associazione “La Luna”, da quasi 20 anni è impegnata nella prevenzione e la lotta ad ogni tipo di violenza di genere e nel sostegno alle donne che in un particolare momento della vita si trovano a vivere situazioni di difficoltà personale, familiare e professionale.

Gli ambienti saranno condivisi con l’Istituto “Carlo del Prete” che vi aprirà un centro diurno per minori che ancora vivono in famiglia, ma che presentano situazioni con problematiche di vario genere.

La donazione – Un caso unico in Italia. Un privato che sceglie una Fondazione di origine bancaria per una donazione.

L’immobile, denominato “Palazzo Micheletti”, si sviluppa su quattro piani oltre a un piano seminterrato, per complessivi 970 metri quadrati, ed è corredato da un piccolo fabbricato a fianco della resede privata interamente recintata.

Con la donazione della nuda proprietà del palazzo la signora Giuseppina si è riservata vita naturale durante il diritto di usufrutto dell’edificio a eccezione del primo piano, che da subito sarà nella disponibilità della Fondazione e dove saranno aperti i due centri diurni.

Al piano seminterrato la cantina; il pianoterra è composto da due locali a uso commerciale con accesso diretto su Borgo Giannotti, mentre centralmente si trova un grande androne, attraverso il quale, mediante scala o ascensore, si accede ai piani superiori e al piano seminterrato.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione, svoltasi oggi pomeriggio (venerdì 7 settembre), il presidente della Fondazione, Marcello Bertocchini, ha espresso il suo ringraziamento alla generosa benefattrice. «La donazione – ha detto – si inserisce in un solco che vede già fortemente impegnato l’ente di San Micheletto: circa due anno fa infatti si è costituita la Fondazione per la Coesione Sociale, ente strumentale, presieduto dal dottor Maido Castiglioni, nato per progettare e realizzare iniziative nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale».