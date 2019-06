Fondazione BML: si presenta il catalogo della mostra “Volilovi” dell’architetto, pittore e designer Mauro Lovi

LUCCA – Mentre prosegue la mostra, “Volilovi”, che raccoglie le opere dell’architetto, pittore e designer lucchese Mauro Lovi, oggi venerdì 21 giugno alle 18,45, al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca si presenta il catalogo edito dalla Maria Pacini Fazzi Editore, che illustra e testimonia l’esperienza espositiva. Nel catalogo le foto delle opere sono di Lucio Ghilardi, progetto grafico di Mauro Lovi e Stefano Citti e per la prima volta viene pubblicata una raccolta antologica di contributi critici, tra i quali testi di Philippe Daverio e Gianni Pettena. Per l’occasione una speciale visita guidata alla mostra insieme all’artista.

La mostra, ospitata al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, prosegue con ingresso libero fino al 14 luglio, dal martedì alla domenica, dalle 15,30 alle 19,30 e presenta alcune delle opere realizzate dall’artista negli ultimi due decenni insieme ad altre eseguite di recente, per documentare il lavoro di una vita artistica, in un percorso eterogeneo nel quale l’artista si è cimentato con diverse discipline: pittura, architettura, grafica e design.

“Come un naufrago alla deriva– si legge nell’introduzione al catalogo a firma di Olimpia Niglio -, è molto facile perdersi nel lungo e articolato percorso creativo di Mauro Lovi. Un naufragare della mente che è immersa in uno spazio infinito di elementi e dove non è facile raggiungere subito uno stadio di serenità, ma per questo ci aiuta poi la contemplazione della natura, sempre e comunque presente nelle opere di Lovi. Una vera e propria deriva all’interno di un ambiente complesso, sconosciuto in cui l’osservatore, allo stesso tempo, sprofonda in uno stato di ebbrezza e contemplazione smarrendo così, il senso della propria individualità e quasi coscientemente tenta di mettersi in contatto con la nuova e sconosciuta realtà con cui è entrato in contatto”.

Lovi è architetto, pittore e designer, nato nel 1953 a Lucca, dove lavora. Nel 2005 con il libro “La casa nella scatola”, realizzato per Comieco Milano, si aggiudica il Premio nazionale Gianfranco Fedrigoni nella sezione editoria della comunicazione. Ha partecipato ad esposizioni di arte e design come la Biennale di Venezia e curato diverse mostre in Italia e all’estero; è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Ragghianti.

Il Palazzo delle Esposizioni per l’arte della città. Prosegue l’opera di divulgazione delle esperienze e ricchezze artistiche figurative del nostro territorio portata avanti dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca nel suo Palazzo delle Esposizioni, oggi anche insieme alla Fondazione Lucca Sviluppo.

Sponsor tecnici della mostra sono: Tubicom e Martinelli Luce, le cui produzioni partecipano all’esposizione dialogando strettamente con le opere di Lovi, e Allestend che cura gli allestimenti delle mostre del Palazzo delle Esposizioni.