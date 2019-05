Fondazione Banca del Monte di Lucca: approvato all’unanimità il bilancio 2018 con + 42% di avanzo

LUCCA – In questi giorni il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Banca del Monte di Lucca ha approvato all’unanimità il bilancio relativo all’esercizio 2018 della fondazione. Il conto economico si è chiuso con un avanzo di 1.781.348 euro. La positività del risultato non va intravista soltanto nella sua misura (+42,51% rispetto a quello conseguito nel 2017), ma soprattutto nel contesto macroeconomico eccezionalmente negativo in cui essa è stata conseguita.

A presentarlo alla stampa il Presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca Oriano Landucci, il vice Presidente del Consiglio di Indirizzo Fosco Bertoli e il facente funzioni di Segretario Generale Giuseppe Bartelloni.

<<Infatti, il 2018 dal punto di vista economico-finanziario è riconosciuto, dai maggiori esperti nel settore, come un anno particolarmente difficile e, addirittura, di difficile comprensione anche a posteriori per l’eccezionale crollo verticale dei mercati registrato in novembre e soprattutto in dicembre – spiega Oriano Landucci -. Crollo che ha colpito in maniera pressoché indifferenziata tutti i settori economici, anche quelli considerati decorrelati come l’oro e gli altri beni rifugio, tutti gli asset, quelli obbligazionari come quelli azionari, e tutti i mercati ovunque nel globo terrestre collocati>>.

<<La Fondazione Banca del Monte di Lucca, che come noto è la continuazione del Monte di Pietà di Lucca le cui origini risalgono al 1489, è una fondazione di dimensioni contenute; l’Acri classifica le fondazioni di origine bancaria (in Italia sono 88) in cinque categorie: grandi, medio grandi, medie, medio piccole e piccole. La Fondazione Banca del Monte di Lucca fin dalla sua origine si trova inquadrata tra le medio piccole. Le modeste dimensioni patrimoniali non le impediscono, comunque, di raggiungere buone performance di redditività (rapporto avanzo d’esercizio/patrimonio 3,35% nel 2018, 2,24% nel 2017), anche se tali risultati restano inferiori ai quelli del passato, quando la fondazione beneficiava di congrui dividendi provenienti dalla partecipazione nella banca conferitaria Banca del Monte di Lucca Spa>>.