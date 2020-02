Folla per la festa di Giovedì Grasso a Camaiore

CAMAIORE – Il centro di Camaiore pieno di gente, famiglie e mascherine per la grande festa di Carnevale organizzata per Giovedì Grasso. Un pomeriggio quasi primaverile ha accolto le centinaia di mascherine che hanno deciso di partecipare a Camaiore, in un clima di festa e gioia, all’evento di Carnevale patrocinato dal Comune di Camaiore ed organizzato dal CCN Camaiore con la collaborazione della Al.So. Eventi di Sonia Paoli, agenzia specializzata in eventi e manifestazioni.

Tra musica, balli ed esibizioni di scuole di danza c’è stato tempo anche per premiare la mascherina più bella. Il premio se lo è aggiudicata la piccola Giulia Zanchetta, di soli due anni e di Camaiore, che si è presentata nelle vesti di una piccola Charlotte. Avvincente anche la caccia al tesoro che ha coinvolto grandi e piccini per tutto il centro storico. Molti i pacchi spesa e i buoni sconto messi in palio dalle attività commerciali di Camaiore e dal supermercato Sigma di Camaiore, main sponsor dell’evento.

“Siamo particolarmente contenti del riscontro ottenuto – commenta la titolare di Also Eventi, Sonia Paoli – è bello vedere il centro storico di Camaiore animarsi di famiglie, vivere una giornata intera a contatto con la comunità. Su questa linea, organizzando eventi in grado di coinvolgere attività commerciali e residenti, abbiamo intenzione di proseguire anche nell’immediato futuro. Con gli eventi di Carnevale dei Comuni vicini non era scontato portare tanta gente in piazza a fare festa”.