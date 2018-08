Foglio di Via Obbligatoria da Viareggio per un palermitano con numerosi precedenti penali

VIAREGGIO – Il controllo del territorio della Polizia di Stato, particolarmente intenso nel corso della scorsa settimana, sia per l’elevato numero di presenze sul territorio che per i numerosi e delicati servizi di ordine pubblico, ha sortito i seguenti risultati, sul piano della repressione e prevenzione dei reati:gli agenti del Commissariato di Viareggio hanno eseguito un decreto emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Pisa che ha disposto l’arresto di LM, viareggino di 57 anni, in quanto contravventore delle imposizioni a cui era soggetto trovandosi in regime di affidamento in prova al servizio sociale.

SG, palermitano di 37 anni, a causa dei suoi numerosissimi precedenti penali, soprattutto per reati contro il patrimonio, e non sapendo giustificare la propria presenza a Viareggio, è stato munito di Foglio di Via Obbligatorio da questo Comune.

Per almeno 3 anni non potrà tornare a Viareggio.