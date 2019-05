Fiumetto: grande festa per la riapertura del pattinaggio, sarà come pattinare in un giardino

PIETRASANTA – Sarà come pattinare in un giardino tra glicini coloratissimi, rose antiche e profumatissimi gelsomini. Tutto pronto per la grande riapertura del Music Roller Beach, lo storico pattinaggio di Fiumetto che dal 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, torna ad una nuova vita.

Ci ha creduto la famiglia Pellegri dello stabilimento balneare Eldorado che ha ottenuto l’affidamento attraverso il bando emesso dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti che appena insediata ha lavorato per trovare le condizioni giuste per riaccendere le luci su un luogo simbolo della Versilia per tante generazioni dotato di tutti i servizi necessari per essere vissuto fino alle 24.00 da giovani e famiglie.

L’inaugurazione sarà una grande festa per tutta la comunità con il taglio del nastro del Sindaco, il primo a credere in questo progetto di rilancio, lo show delle atlete dell’associazione Skate Angel’s di Pietrasanta, musica e buffet. Un rilancio che passa attraverso un progetto di restyling del verde e dell’arredo curato dall’architetto Tiziano Lera, attrezzature nuove di zecca (dai pattini alle protezioni), un servizi di ristoro completo grazie anche alla presenza delle attività dello stabilimento balneare, lezioni private e di gruppo con tecnici ed insegnati diplomati. Il pattinaggio resterà aperto tutti i giorni dalle 18.00 alle 24.00. “Siamo molto contenti – spiega Andrea Cosci, Assessore allo Sport ed Associazionismo – che i gestori abbiano coinvolto una delle realtà sportive del settore più radicate, storiche e vincenti della Versilia come la Skate Angel’s. Questo spazio torna di nuovo a disposizione della comunità in un ottica di recupero anche culturale dei luoghi del nostro territorio che noi tutti amiamo”.