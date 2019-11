Fisioterapia: a Lucca il convegno sulla “manovra Grimaldi”

LUCCA – La “manovra Grimaldi” sarà al centro del convegno di sabato prossimo, 30 novembre, che si svolgerà a partire dalle ore 8.30, nel Salone dell’Episcopio dell’Arcidiocesi di Lucca (in piazzale Arrigoni). La manovra Grimaldi è una pratica che si applica in fisioterapia, in particolare sui pazienti colpiti da ictus, per far loro recuperare la propria attività motoria.

Noto anche come manovra di accorciamento muscolare e sollecitazione di trazione (Amst), questo trattamento ha molteplici indicazioni e può restituire forza muscolare mediante l’apprendimento del movimento ormai perso o danneggiato. Come questo possa accadere è oggetto di studio.

Il convegno, intitolato “Dal controllo motorio al recupero di forza, La manovra Amst”, è promosso dall’associazione “Luigi Grimaldi”, dall’Ordine dei medici di Lucca, dall’Associazione italiana donne medico, dall’Università di Firenze, dalla Società medico-chirugico lucchese e dall’Azienda USL Toscana nord ovest. Tra i relatori anche Ivano Maci, direttore della struttura Recupero e rieducazione funzionale di Lucca.