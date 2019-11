Fioriere e targhe per la rinascita completa di Chiasso Barletti

LUCCA – Un centro commerciale-artigianale nel cuore di Lucca, a Chiasso Barletti, con nuovi negozi che hanno ridato vita a una delle vie più storiche della città, creando un vero e proprio angolo di qualità. Quella che un anno fa sembrava una semplice sperimentazione, oggi è diventata concreta realtà e quotidianità, tanto che l’amministrazione comunale ha deciso di valorizzare ulteriormente il progetto, potenziando gli aspetti relativi al decoro urbano.

Ed è così che è stato approvato il progetto esecutivo attraverso cui Palazzo Orsetti installerà a breve dieci fioriere in acciaio verniciato grigio antracite e due targhe, anch’esse in acciaio, da appendere alle estremità di Chiasso Barletti, lato via Santa Lucia e via Fillungo, a mo’ di insegna di benvenuto.

“Un piccolo intervento di decoro urbano, ma molto significativo – spiegano gli assessori Valentina Mercanti e Gabriele Bove -, che non solo riqualifica Chiasso Barletti, ma valorizza pienamente l’intervento avviato un anno fa, quando abbiamo inaugurato un’operazione potremmo definire inedita, mai vista prima a Lucca, che permise ai proprietari di alcuni fondi sfitti di Chiasso Barletti di metterli a disposizione gratuitamente, per tutto il periodo natalizio, a varie attività artigianali del territorio. Ne è scaturito un gioco di squadra riuscito tra amministrazione comunale, associazione di categoria, commercianti, artigiani e proprietari dei fondi”.

Con le fioriere e le targhe, Chiasso Barletti assumerà ancora di più una propria anima, riconoscibile e subito identificabile. “Una sorta di Carnaby Street in piccolo – continuano Mercanti e Bove -, che dà un segnale chiaro di come l’amministrazione comunale si muova per sostenere il territorio, il decoro urbano e il commercio locale. Abbiamo tracciato una prima strada a livello regionale, lo abbiamo fatto con la moratoria, con l’emendamento sui temporary shop e con questo intervento che ha permesso ad artigiani lucchesi di aprire il proprio negozio nel cuore di Lucca. La volontà è di presentare altre politiche che favoriscano il commercio di qualità, incentivino la nuova residenza dentro le Mura e tutelino il centro storico, magari esportando l’iniziativa di Chiasso Barletti anche in altre zone del centro”.