Fiori, piante, arredi da giardino ed artigianato, a Tonfano c’è Marina in fiore

PIETRASANTA – Al via la 33esima edizione di Marina in Fiore, la fiera promozionale più colorata dell’anno in agenda da domenica 28 aprile a mercoledì 1 maggio (dalle ore 9.00), nel cuore di Tonfano a Marina di Pietrasanta (Lu).

La kermesse primaverile è pronta ad animare il centro di Tonfano con fiori, piante, arredo da giardino, articoli per giardinaggio, erboristeria, pubblicazioni sul flovivaismo, fiori secchi e artificiali. L’evento è organizzato da Marina Eventi Tonfano con il patrocinio del Comunale di Pietrasanta. Un bella iniziativa in vista dell’estate, per trascorrere tre giornate di shopping nel centro naturale di via Versilia con la propria famiglia, ideare nuove decorazioni per i propri giardini, orti, cortili, balconi e terrazzi e godersi una passeggiata sul pontile.

La fiera promozionale si snoda, come da copione, tra le strade del centro della frazione di Marina di Pietrasanta, coinvolge via Versilia, viale Carducci, via Donizetti, Piazza XXIV maggio, via Cairoli e via Leonardo da Vinci. Sono numerosissimi i floricoltori presenti all’iniziativa, provenienti da ogni parte d’Italia, con molte varietà di fiori, dalle più comuni alle più ricercate.

Non solo fiori; ad ampliare l’offerta di intrattenimento ci sarà anche il mercatino collaterale degli hobbisti e degli operatori dell’ingegno con le loro creazioni, monili, oggettistica in tessuto, pietra, legno, sughero, carta, pelle, terracotta, ceramica e gesso, sempre attinenti al mondo delle piante e del giardinaggio.