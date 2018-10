Fine settimana per tutti i gusti all’auditorium Da Massa Carrara di Porcari, con un doppio appuntamento dedicato ad adulti e bambini

PORCARI – Sabato 27 ottobre alle 21 andrà in scena “Intervista al cervello Show”, divertente volo all’interno dei nostri neuroni con canzoni e riflessioni a cura di Fabrizio Diolaiuti e Dino Mancino. Lo spettacolo è tratto dal libro Intervista al Cervello, (Sperling & Kupfer) scritto dal professore Ubaldo Bonuccelli, Ordinario di Neurologia all’Università di Pisa e da Fabrizio Diolaiuti, giornalista e uomo di spettacolo.

Il libro è stato un piccolo caso letterario riscuotendo tanto successo in tutte le librerie d’Italia, al punto da arrivare alla terza ristampa scalando le classifiche. Recentemente è uscito in versione economica. La performance è uno spettacolo vero e proprio con tanto di personaggi, gag e riferimenti al libro tratti da autentici fascicoli medici. In più ci sono tre canzoni originali fra cui “La Canzone del Cervello”.

Fabrizio Diolaiuti, accompagnato in questo viaggio dal musicista Dino Mancino (pianista di Giorgio Panariello), ci condurrà con la sua consueta verve ed ironia, per un’ora e mezzo circa, dentro gli intricati meandri del nostro principale organo anatomico, per capire come funziona, come potenziarlo e come mantenerlo efficiente.

Al termine della serata ci risulteranno più semplici i nostri rapporti con il cibo, il sesso, il sonno. Conosceremo più da vicino le nostre debolezze verso i dolci, la nicotina, l’alcol, il gioco, lo shopping, impareremo ad usare meglio la memoria e capiremo le dinamiche di malattie come Parkinson e Alzheimer.

Domenica 28 ottobre alle 17 La Cattiva Compagnia Teatro metterà in scena lo spettacolo per i bambini “Lucilla Sognadolci”, di Tiziana Rinaldi e Tiziano Rovai, per la regia di Tiziana Rinaldi e Giovanni Fedeli, rivisitazione umoristica della fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont: La Bella e la Bestia.

Si tratta di una storia un po’ pazza e un po’ magica, con una ragazzina che non ha paura di niente, un padre che ha paura di tutto, un cavallo goloso e un mostro suscettibile e ridicolo ma che sotto sotto nasconde una sorpresa che farà la felicità di Lucilla. Lo spettacolo ha una durata 50 minuti ed è adatto ad una fascia di età a partire dai 4 anni.

Il costo dei biglietti è 8 euro per gli interi e 6 euro per i ridotti. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca Comunale, in via Roma 121 a Porcari (0583/211884) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 10 alle 14.