Fine settimana dedicato alla pulizia dai rifiuti di San Ginese e di un’area del Monte Serra

CAPANNORI – Il prossimo fine settimana sarà dedicato alla pulizia dai rifiuti, abbandonati da incivili, di alcune aree del territorio di Capannori. Sabato mattina (13 aprile) grazie ad una iniziativa promossa da Comune, Ascit e comitato di San Ginese, che rientra nel progetto ‘Facciamo belli i nostri paesi’, si procederà alla pulizia di alcune vie della frazione di San Ginese. Il ritrovo per i volontari è alle ore 9 alla chiesa del paese.

Domenica pomeriggio grazie ad una seconda iniziativa promossa dall’associazione ‘Piedi in cammino’ in collaborazione con Comune e Ascit si provvederà alla rimozione di rifiuti in un’area del Monte Serra vicino a Santallago. Il ritrovo è fissato alle ore 15 a ‘Prato di Calci’. Saranno messi a disposizione dei volontari guanti e sacchi ed Ascit provvederà alla rimozione dei rifiuti.

“La pulizia del territorio è un tema che sta molto a cuore alla nostra amministrazione – afferma l’assessore all’ambiente Matteo Francesconi -. Ben vengano quindi iniziative realizzate in collaborazione con cittadini e associazioni, che ringrazio per il loro prezioso apporto e per il senso civico che dimostrano, per contribuire a mantenere il decoro dei nostri paesi e più in generale del nostro territorio a beneficio di coloro che ci vivono ma anche di coloro che vengono a visitare Capannori”.