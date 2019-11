Fimaa organizza un convegno per gli agenti immobiliari sul comprare casa in sicurezza

LUCCA – Comprare casa è un momento importantissimo per i clienti, che si trovano a rapportarsi con una serie di professionisti, incaricati ognuno per la sua parte di seguire con competenza i diversi aspetti della compravendita.

Un percorso non sempre semplice o privo di intoppi: ecco perché Fimaa Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara, il più rappresentativo sindacato degli agenti immobiliari, organizza un convegno dal significativo titolo: “”Gli strumenti per una compravendita efficace: garanzie per un trasferimento della proprietà in sicurezza”, con la partecipazione del Consiglio notarile di Lucca e del Collegio dei geometri di Lucca.

L’appuntamento, completamente gratuito ed aperto a tutti previa registrazione, si svolgerà sabato 30 novembre dalle ore 10 a Palazzo Sani, sede di Confcommercio Lucca (via Fillungo 121) e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del presidente nazionale di Fimaa Santino Taverna e del consulente legale di Fimaa Daniele Mammani, a conferma della rilevanza dell’evento.

Verranno quindi trattate le tematiche più recenti ed attuali che riguardano i soggetti che intervengono nelle fasi della compravendita, con un occhio attento rivolto alle esigenze ed alla tutela della clientela che devono essere davvero le linee guida della loro attività.

Questo il programma degli interventi:

Santino Taverna: la nuova incompatibilità, il mercato e il ruolo degli agenti immobiliari verso i consumatori;

Avv. Daniele Mammani: la nullità degli atti di trasferimento delle proprietà dopo la sentenza della Corte di Cassazione 8230/2019;

Geom. Giovanni Orsolini: relazione tecnica sulla conformità catastale e corrispondenza urbanistica: una garanzia in più per i consumatori;

Dott. Vincenzo De Luca, notaio: la trascrizione del contratto preliminare anche in caso di immobili da costruire o in corso di costruzione;

Dott. Damiano Simonetti, notaio: il deposito del prezzo dal notaio, la legge 124/2017.

Introduce e modera il presidente di Fimaa province di Lucca e Massa Carrara Alessandro Gabriele.

Il seminario è gratuito, per informazioni e registrazioni è possibile contattare il responsabile della segreteria di Fimaa Lucca e Massa Carrara Lorenzo Guerrieri: tel. 0583/473157- guerrierilorenzo@nullconfcommercio.lu.it