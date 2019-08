Filippo Barsotti è il nuovo capitano della Polisportiva Capannori

CAPANNORI – Ancora una conferma importante per la Polisportiva Capannori che si assicura Filippo Barsotti per un altro anno. Classe ’82, agonista e guardia di grande esperienza con due campionati già vinti all’attivo, Barsotti è stato scelto come capitano della squadra e sarà affiancato da Stefano Pardini che sarà il vicecapitano.

Soddisfatto il presidente Luca Fontana che vede per Filippo un ruolo da leader, pronto a essere chioccia per tutto il gruppo: «E’ un giocatore importante che ha scelto di stare con noi per un altro anno – commenta – sarà fondamentale per darci equilibrio sia in campo sia nello spogliatoio».