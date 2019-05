Fiera di Sant’Antonio a Tonfano, prorogato bando per commercianti e produttori

PIETRASANTA – Il bando è rivolto a commercianti su aree pubbliche, produttori agricoli alimentari e non, soggetti inscritti al registro imprese e portatori di handicap.

La prima edizione della Fiera di S. Antonio, che si terrà nel centro di Tonfano tra via Versilia e via Doninzetti, è in programma da giovedì 13 nell’ambito del calendario di iniziative organizzate dal Comune di Pietrasanta che si aprono il giorno prima, mercoledì 12 giugno con la S. Messa e la commemorazione dei caduti in mare con la Capitaneria di Porto. Tante le iniziative in agenda che accompagnano, per la prima volta, la partecipatissima ricorrenza tonfanina.

Per partecipare al bando è necessario presentare tramite PEC comune.pietrasanta@nullpostacert.toscana.it, la domanda redatta in bollo da € 16,00

(apporre ed annullare la marca da bollo prima della scansione dei documenti), secondo lo schema appositamente predisposto ed allegato al presente bando, entro e non oltre il 3 giugno 2019. Farà fede la data di effettivo ricevimento da parte del Comune di Pietrasanta. Il bando è disponibile sul sito www.comune.pietrasanta.it