Fiera di Ognissanti 2018 di Camaiore: info, eventi e viabilità

CAMAIORE – Giovedì 1° e venerdì 2 novembre, Camaiore ospiterà la tradizionale Fiera di Ognissanti. Saranno quasi 350 gli espositori presenti nelle strade del centro storico con l’artigianato di qualità, il settore commerciale, quello alimentare, le opere dell’ingegno e i prodotti per l’abitazione. Nella zona della Badia, sarà allestita la mostra mercato degli animali e dei prodotti per l’agricoltura, articoli per la caccia e il tempo libero. Saranno circa trenta gli espositori dedicati ai veicoli commerciali e da lavoro nella zona di via delle Muretta, via Badia e piazza Romboni.

Molti gli eventi correlati a partire dalla 38° edizione della Rassegna Micologica organizzata dal gruppo “Giovanni Ghirlanda”, che sarà allestita nell’atrio di Palazzo Tori. L’inaugurazione è prevista per le ore 18:30 del 31 ottobre e sarà possibile visitare la mostra nei giorni di fiera. L’Associazione il Cavallo e Noi organizza il tradizionale programma di eventi equestri presso l’area dedicata in via Madonna della Pietà, nei pressi della Chiesa della Badia.

Sarà istituito inoltre un servizio navetta che seguirà il percorso: fermata Camaiore via Stadio (incrocio con via Battisti), via Stadio, via Provinciale per Viareggio, fermata rotonda dell’Amicizia, SP1 Francigena, fermata Camaiore via Stadio (incrocio con via Battisti). Il servizio sarà attivo con i seguenti orari: giovedì 11.30 – 19.30, con servizio raddoppiato dalle 13.30 alle 19.30; venerdì 13.30 – 19.30.

PROVVEDIMENTI VIABILITÀ

Le aree della fiera saranno interessate da provvedimenti di divieto di transito e sosta e in particolare la zona dell’esposizione agricola intorno alla Badia di San Pietro; la zona dell’esposizione delle auto e dei mezzi da lavoro (via Muretta, via XX Settembre, piazza Romboni, via Badia); la zona del mercato nel centro storico. Sarà istituito il senso unico sulla SP1 Francigena, fra la rotonda dell’Amicizia e via Carignoni, in direzione Lucca, e sulla direttrice via Provinciale per Viareggio, via Stadio e viale Oberdan, in direzione mare. L’Amministrazione Comunale e il Comando di Polizia Municipale hanno riservato posti auto ai diversamente abili nei pressi della stazione della Polizia Municipale di Camaiore, in viale Oberdan.

LA FIERA DI OGNISSANTI DAL 1441

Nel 1437 il castello di Camaiore fu assediato e poi occupato dall’esercito fiorentino. Per cinque anni la comunità camaiorese fu governata dal Comune di Firenze che, per assicurarsi i favori dei camaioresi, fu prodigo di concessioni. Anche la Fiera di Ognissanti, detta anche dei Santi Simone e Giuda, fu istituita insieme a quella di San Marco per concessione dello stesso Governo Fiorentino, il giorno 15 ottobre 1441 come ci attesta la delibera consiliare del Comune di Camaiore “fiat bis mercatum in dicto comuni camaioris die Sancti Marci de mense aprilis et die Sanctorum Simonis e Jude de mense octobris“. Ce lo conferma anche lo storico Bianco di Bianco nelle sue cronache, redatte agli inizi del XVI secolo “si concedeva di poter tenere un mercato libero da ogni gabella per la durata di 15 giorni, e due altre fiere, libere anch’esse da gabelle, una per la festa di Ognissanti e l’altra per S. Marco“. Nei secoli successivi la Fiera continuò ad essere organizzata, senza particolari interruzioni e, a oggi, può vantare un antichità di ben 577 anni.