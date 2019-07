Fiera della creatività femminile: mostra/mercato dell’artigianato, della fantasia e dell’ingegno femminile

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Sabato 20 luglio alle 10.30 l’associazione culturale Progetto Donna inaugura la Fiera della Creatività Femminile presso il Loggiato Porta e zone limitrofe a Castelnuovo di Garfagnana con la presenza della Autorità e della Filarmonica “Giuseppe Verdi”.

“L’obiettivo è dare visibilità alle mille risorse, alla creatività, fantasia, genialità delle donne del nostro territorio, per questo con Progetto Donna abbiamo deciso di organizzare questa fiera in cui tutte coloro che lo desiderano, siano esse esperte artigiane o semplici cultrici di un hobby, possano esporre – e vendere – i propri manufatti. Due giorni in cui le “nostre” creative vi mostreranno i prodotti della loro fantasia e della loro manualità: dalla bigiotteria alla ceramica, dalla pittura al ricamo, dalla cartoleria alla lavorazione del legno”.

E la fiera non finisce in un solo weekend: da giovedì 25 luglio si sposta all’interno di alcuni locali attualmente sfitti e vuoti del centro storico di Castelnuovo.

Le creative avranno modo quindi di esporre e vendere fino a domenica 8 settembre, offrendo un tocco di novità ed allegria al Paese nel momento estivo già ricco di manifestazioni e opportunità di incontro.

L’Associazione Progetto Donna tiene a ringraziare per la fondamentale collaborazione il Comune di Castelnuovo, la Pro Loco, l’associazione “Compriamo a Castelnuovo”, l’Ass. Nazionale Autieri d’Italia – sez. Garfagnana, la Filarmonica “G. Verdi”, lo sponsor “Simply Market di A. Baiocchi” e, ultimi ma non ultimi per importanza, i proprietari dei locali che hanno creduto nella nostra iniziativa concedendoli gratuitamente.