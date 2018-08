Fiamme a Cerreta San Nicola nel comune di Seravezza: incendio ancora da domare

SERAVEZZA – Un incendio è in corso in località Cerreta San Nicola, nel comune di Seravezza, già teatro in passato di incendi importanti. Le fiamme, divampate per cause da accertare, interessano un bosco ceduo misto a conifere.

Dato il vento moderato che alimenta l’incendio sono stati inviati sul posto due elicotteri, un direttore operazioni, e diverse squadre di volontariato locale supportate per i rifornimenti dai vigili del fuoco. Al momento l’incendio è sotto controllo, anche se si prevedono lunghe opere di bonifica.

Si ricorda che nonostante la pioggia abbia limitato il fenomeno incendi in questa annata, è tuttora in vigore il divieto assoluto di accensione abbruciamenti: molti piccoli incendi di questi giorni derivano proprio da imprudenze legate a questo tipo di attività che in caso di riscontro sono sanzionate con multe elevate.

Il periodo a rischio incendi termina il 31 agosto (salvo proroghe) e fino a questa data vige il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali su tutto il territorio regionale e di accensione fuochi in bosco.