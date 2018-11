Festività: al via il Natale a Pietrasanta, festa per l’accensione del maxi abete naturale in Piazza Duomo

PIETRASANTA – Festa in Piazza Duomo per l’accensione dell’abete. Natale nel segno della tradizione, della semplicità e della simbologia più classica delle festività. Parte ufficialmente a Pietrasanta la corsa al regalo di Natale. A scandirla sarà venerdì 30 novembre, alle ore 19.00, l’accensione dell’albero di Natale da parte del Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti e dei commercianti de Le Botteghe di Pietrasanta. Nel frattempo prende forma il mercatino di Natale che per quindici giorni, dal 1 al 16 dicembre (dalle 10.00 alle 19.00) sarà una delle principali attrazioni degli eventi organizzati e promossi dal Comune di Pietrasanta per tutto il mese di dicembre. Tantissimi gli eventi e le iniziative dedicate alla famiglia e a chi è in cerca del regalo perfetto per familiari, amici, partenti, colleghi che spaziano dall’intrattenimento musicale con canti natalizi itineranti e concerti all’arte con la retrospettiva di Romano Cosci, dal nuovo allestimento di Palazzo Panichi ed i musei civici cittadini alla Casa di Babbo Natale con la possibilità di scrivere la letterina ed inviarla ai 200 presepi del Battistero fino ai laboratori per i più piccini. Ed ancora la novità del videomapping (proiezioni i 2D e 3D di temi natalizi) sulla facciata del Duomo di San Martino e del mercato dell’Antiquariato in Piazza Crispi fino al Camel Ponce e alla festa di Capodanno con musica dal vivo ed intrattenimento.

Due le iniziative anche sulla Marina con il Mondo di Babbo Natale in Versiliana ed il mercatino a tema in Via Versilia. “Il nostro obiettivo – spiega il Sindaco, Giovannetti – era quello di accendere le luci sulla città il 1 dicembre in occasione dei mercatini e organizzare un calendario di qualità e all’altezza delle aspettative di residenti e turisti grazie alla collaborazione preziosa con la Botteghe. Abbiamo creato le condizioni per una città calda ed accogliente, dove l’aria di Natale si respira a contatto con l’arte, la cultura e l’intrattenimento. E’ un atmosfera unica che solo Pietrasanta sa regalare a Natale”.

Ecco il programma completo giorno per giorno: mercatini di Natale in Piazza Duomo da sabato 1 a domenica 16 dalle 10.00 alle 19.30; la Casa di Babbo Natale ed il Bosco degli Elfi nella Piazzetta del Teatro nei giorni sabato 1, domenica 2, venerdì 7, sabato 8, domenica 9, sabato 15 e domenica 16 dalle 15.30 alle 19.30 nella Piazzetta a cura del fiorista Lazzarini; mostra retrospettiva di Romano Cosci nel complesso di S. Agostino da sabato 1 dicembre dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 (lunedì chiuso) con apertura straordinaria sabato 8 dicembre e lunedì 31 dicembre dalle 16.00 alle 19.00); spettacoli laser dal 1 al 23 dicembre sulla facciata del Duomo; video mapping domenica 16, lunedì 24 e martedì 25 sulla facciata del Duomo; Presepe delle Piccole Cose – Mostra di 200 presepi nel Battistero del Duomo di San Martino da sabato 1 dicembre dlle ore 15,30 alle 19,00 e nei giorni festivi anche dalle 10,00 alle 12,30; Camminata di Natale da Tonfano a Capriglia domenica 9 dicembre con punto di ritrovo alle ore 8.00 al pontile di Tonfano; Antiquari a Pietrasanta – Mostra mercato antiquariato, modernariato, vintage e design in Piazza Crispi nei giorni venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dalle 9.00 alle 19.00; mercatini di Natale a Tonfano in via Versilia nei giorni venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dalle 9.00 alle 19.30; Stelle di Natale dell’Ail (Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma) nel centro storico nei giorni in venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dalle 9.00 alle 19.00; canti natalizi sul Sagrato del Duomo con la Schola Cantorum Pietrasanta domenica 16 dalle ore 16.00; canti natalizi itineranti nel centro storico domenica 2, domenica 9 e sabato 15; laboratorio e visita al Museo Archeologico “Bruno Antonucci” con l’iniziativa “Caro Babbo Natale” sabato 15 dalle ore 16.30; il Mondo di Babbo Natale in Versiliana ogni fine settimana dalle 10.00 alle 18.30; Storie di Gesso, il nuovo allestimento a Palazzo Panichi da venerdì 7 con le prove d’artista mai esposte di santi, madonne, cristi, angeli, putti e molto altro e dimostrazioni di restauro in diretta con l’artigiana Daniela Dini; il villaggio delle associazioni di volontario in Piazza Crispi sabato 15 e domenica 16; il tradizionale Camel Ponce, il brindisi in Piazza mercoledì 26 e Capodanno in Piazza Duomo con la musica ed intrattenimento live.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi.pietrasanta?fref=ts