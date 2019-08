Festival Puccini: torna in scena “La Bohème”, con Angela Gheorghiu e Stefan Pop

TORRE DEL LAGO – Torna in scena sabato 10 agosto per l’ultima rappresentazione della stagione 2019 del Festival Puccini l’appassionante storia dei giovani artisti che sbarcano il lunario in una Parigi bohemienne che fa da cornice alla commovente storia d’amore tra Mimì e Rodolfo. Una delle opere più amate dal grande pubblico che a Torre del Lago andrà in scena nell’allestimento di Leila Fteita per la regia di Alfonso Signorini con le straordinarie interpretazioni di Angela Gheorghiu tra le più grandi Mimì della scena lirica internazionale e il giovane tenore rumeno Stefan Pop al suo debutto quest’anno sul palcoscenico di Puccini ma che si è già conquistato il favore del pubblico del Festival Puccini.

La Bohème sarà riproposta con una scenografia di forte suggestione ideata da Leila Fteita e realizzata dagli artisti del Carnevale di Viareggio nei laboratori della Cittadella del Carnevale. Protagonisti della rappresentazione di sabato 10 agosto, (ore 21.15) Mimì il soprano Anghela Gheorghiu; nei panni dello squattrinato Rodolfo Stefan Pop, il giovane soprano montenegrino Ivana Canovic sarà Musetta. Completano il cast Marcello Pierluigi Dilengite Schaunard Daniele Caputo, Colline Davide Mura, Benoit Claudio Ottino, Alcindoro Alessandro Ceccarini, Parpignol Marco Voleri, Sergente dei doganieri Francesco Lombardi, Un doganiere Samuele Giannoni. Scene e Costumi Leila Fteita. Disegno luci Valerio Alfieri Assistente alla regia Luca Ramacciotti Orchestra e Coro del Festival Puccini Maestro del Coro Roberto Ardigò Coro delle Voci Bianche del Festival Puccini Maestro del Coro voci bianche Viviana Apicella.

Sabato 10 agosto la Compagnia del Gran Ballo storico si esibirà a Torre del Lago con una performance sul piazzale Belvedere (ore 20.00) per poi spostarsi sul palcoscenico in riva al Lago e regalare al pubblico del Gran Teatro Giacomo Puccini prima della rappresentazione di La Bohème una speciale performance omaggio alla grande Opera, all’Operetta.

GUIDA ALL’ASCOLTO. Nel giardino del Teatro a cura degli Amici del Festival Pucciniano si svolgerà prima dell’inizio dell’opera (ore 20,15)

Biglietti da € 19,50 tel. 0584359322 – www.puccinifestival.it Ufficio Stampa 0584 353304