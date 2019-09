Festival “Economia e spiritualità”: a Capannori tante iniziative e ospiti d’eccezione

CAPANNORI – Da quest’anno il Festival ‘Economia e spiritualità’ che ha come tema Ri-animare l’economia – Il contributo della Toscana per Assisi 2020 si svolgerà anche a Capannori. Promosso dalla Comunità i Ricostruttori- Tuttoèvita onlus, dall’Associazione Teatro di Verzura e dai Comuni interessati, tra cui il Comune di Capannori, prevede spettacoli, incontri e riflessioni “per ricostruire un fondamento spirituale nel rapporto con gli altri, il lavoro e l’ambiente”.

<<Abbiamo voluto portare questo Festival anche a Capannori, perché riteniamo tratti temi che oggi sono di fondamentale importanza per il nostro futuro – afferma l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti -. Al centro di questo importante evento c’è l’economia che non deve essere solo legata al profitto ma che punta ad essere sostenibile ed etica acquistando una dimensione umana, comunitaria e solidale. Un evento che vedrà la presenza di grandi nomi come Moni Ovadia, Stefano Mancuso e Grazia Francescato per riflettere tutti insieme sul rapporto tra economia e spiritualità, benessere delle persone e ambiente>>.

Il primo appuntamento a Capannori è in programma giovedì 19 settembre alle ore 21 al teatro Artè di via Carlo Piaggia con lo spettacolo ‘Carta Bianca a Moni Ovadia’ di e con Moni Ovadia. Moni Ovadia con il suo teatro ha contribuito a far conoscere la cultura Yiddish attraverso una lettura contemporanea unica nel suo genere, in Italia e in Europa. Ma Moni Ovadia è noto anche per il suo impegno politico e civile a sostegno dei diritti e della pace. Con questo recital/monologo intratterrà il pubblico con riflessioni e letture e storielle ispirate al suo vastissimo repertorio. Lo spettacolo vedrà un dialogo introduttivo con Guidalberto Bormolini, co-direttore del festival.

Sabato 21 settembre importante iniziativa nella sala consiliare del Comune a partire dalle ore 9. Dopo uno spazio di silenzio e interiorizzazione con la monaca e psicoterapeuta Annagiulia Ghinassi, alle 9.10 è previsto l’intervento dell’arcivescovo di Lucca Monsignor Paolo Giulietti che parlerà di ‘Una chiesa che cammina con la gente’.

Dalle 9.30 alle 13.30 si terranno laboratori creativi sul tema ‘Il mondo che sogniamo a partire da dove viviamo’ articolati in gruppi sugli argomenti ‘comunità locali’, ‘spiritualità’, ‘accoglienza’, ‘sostenibilità’ coordinati da Barbara Carrai, formatrice presso le Nazioni Unite e Iolanda Romano, già commissario del governo, esperta di processi decisionali inclusivi.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi inviando una mail a info@nulltuttovita.it.



Nel pomeriggio alle 15 al teatro Artè si terrà la tavola rotonda Il soffio dello spirito e la profezia di un mondo nuovo con l’ambientalista Grazia Francescato, già Presidente del WWF Italia.Previsto l’intervento di Guidalberto Bormolini, monaco antropologo, docente al Master ‘End Life’ dell’università di Padova. Alle 16.30 in programma l’intervento di Vito Mancuso, teologo e filosofo su La via della bellezza – Per un’economia di bellezza e spiritualità. A seguire la tavola rotonda Un’informazione profonda che diventi formazione con il presidente dell’ordine dei giornalisti della Toscana, Carlo Bartoli che interverrà sul tema “Un’informazione a servizio dei cittadini”; il giornalista e attivista Roberto Savio che parlerà di ‘Banche, disuguaglianza e cittadini’ e la scrittrice e preside Maria Pia Veladiano che tratterà il tema ”La bellezza che trasforma’ Scuola e cultura vivaio di un mondo nuovo”.

Lunedì 23 settembre alle ore 21 ad Artè si terrà la conferenza Ecologia integrale – Una visione di ecologia profonda e spirituale in dialogo con la natura con Stefano Mancuso, neurobiologo, scienziato di prestigio mondiale, professore all’università di Firenze, che farà un appello intenso e innovativo per un cambiamento necessario per la sopravvivenza del pianeta.

Nel 2012 La Repubblica’ lo ha indicato tra i 20 italiani destinati a cambiarci la vita e nel 2013 il ‘New Yorker’ lo ha inserito nella classifica dei ‘world changers’.