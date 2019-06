Festival dell’Alta Cucina, Pietrasanta sfida Mougins (Costa Azzurra) in cucina

PIETRASANTA – I grandi chef della Costa Azzurra sfidano i grandi chef di Pietrasanta. Lo chef stellato Jean-Marc Bessire del ristorante Le Cigalon di Ginevra contro Franco Mare, Il Posto, Betty, Pinocchio, La Vintage con il coordinamento del ristorante Filippo. Il buon bere sarà invece a cura della neo associazione “Pietrasanta da Bere” con cocktail studiati appositamente sugli stuzzichini che saranno presentati. Pietrasanta sfida Mougins ai fornelli a colpo di piatti e ricette gourmet.

Tutto pronto per il cocktail party (riservato a giornalisti ed autorità) promosso dall’Assessorato ai Beni, alle Attività Culturali e al Turismo del Comune di Pietrasanta in programma domenica 16 giugno alle ore 19.30 che suggellerà nel Chiostro di S. Agostino lo scambio culturale tra il Comune di Pietrasanta ed il Comune di Mougins, città dello chef Roger Vergé, una vera e propria leggenda della cucina mediterranea, scomparso a 85 anni nel 2015, capostipite di tanti degli attuali grandi cuochi di Francia degli ultimi 40 anni, in primis Alain Ducasse). Pietrasanta porterà in dote allo scambio la scultura, dell’artigianato, della musica e della danza, Mougins l’alta cucina. A siglare l’accordo arriverà in città il Sindaco, Richard Galy insieme ad una delegazione dell’ufficio turismo della cittadina francese della Costa Azzurra.

Tra gli assaggi della degustazione: raviolo di burrata, vongole, crema di zucchine e bottarga ma anche céviche de crevettes. Insomma le arti, dalla danza alla scultura, alla musica, alla cucina, si incontreranno in un magico mix che sarà l’assaggio di quanto succederà a settembre – il 6, 7 e 8 – quando la città di Pietrasanta ospiterà la prima edizione di “Le Stelle di Pietrasanta”, il Festival dell’Alta Cucina. Per l’occasione il Chiostro di S. Agostino sarà aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 21.00 alle 23.00.