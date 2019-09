Festival dell’Alta Cucina a Pietrasanta: 3 giorni tra chef stellati, showcooking, degustazioni, incontri e aperitivi d’autore

PIETRASANTA – Tre giorni, da venerdì 6 a domenica 8 settembre, con la cucina d’autore tra chef stellati e super bartender, showcooking, live ed incontri, assaggi gourmet e cocktail party e mercati contadini per la prima edizione de “Le Stelle di Pietrasanta”, il Festival dell’Alta Cucina organizzato dal Comune di Pietrasanta in collaborazione con Les étoiles de Mougins. Pietrasanta, capitale internazionale della scultura e dell’arte ma anche vivace centro della ristorazione tra i più amati ed interessanti del panorama nazionale, si inventa un nuovo format per lanciare e promuovere la cultura gastronomica internazionale portando in Piazza Duomo il meglio della cucina versiliese e francese.

Il Festival (è plastic-free), che gode della collaborazione anche Pietrasanta Da Bere, S. Pellegrino e Franchi Umberto Marmi e Versilia Format, è stato presentato in occasione di una conferenza stampa in municipio dal Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti e dall’Assessore al Turismo e alla Cultura, Sen. Massimo Mallegni, dai ristoratori Filippo Di Bartola, Michele Bartoli e Paola Di Bruno della Perfect Party, Maria Paola Civili ed Alessia Lupoli dell’Ufficio Cultura e Turismo che hanno lavorato alla costruzione dell’evento.

<<Il percorso di questo Festival – ha spiegato l’Assessore Mallegni – è nato un anno fa in sinergia con la città di Mougins. Siamo andati in Francia, in Costa Azzurra, ed abbiamo esportato, mettendoci del nostro, un format nuovo per la città e per la Versilia che mette al centro la cucina, gli chef più bravi ma anche la sperimentazione e la conoscenza. La nostra ambizione è organizzare un Festival di livello, per richiamare un pubblico di livello, che possa crescere anno dopo anno, dando la possibilità di conoscere ed apprezzare una cucina d’autore in un contesto fortemente artistico e culturale come la nostra città. Ma vogliamo anche esaltare e far conoscere i nostri ristoratori, la cultura enogastronomica del nostro territorio, educare a mangiare bene, ad appassionarsi al cibo di qualità che è sinonimo di salute e benessere. Piazza Duomo sarà una grande cucina all’aria aperta>>.

A Pietrasanta vedremo in azione sei tra i migliori chef stellati della Costa Azzurra come Vincent Lucas del ristorante “Etincelles” di Sainte Sabine Born, Christian Cottard de “La Closerie” di Antibes, Laurence Duperthuy de “Variations Gourmandes” di Nizza, David & Noëlle Faure del “SensÔriel” di Nizza e lo chef pasticcere Steve Moracchini de “La Passagère” di Juan-les-Pins. La cucina italiana-pietrasantina sarà rappresentata invece da Emanuele Settel del ristorante ”Giacomo” di Pietrasanta, Lucia Stellone di “Fubi’s”, Kilian Salgado delle “Memorie Bistrot”, Sabina Fratidi “Pinocchio”, Gianluca Tolla di “Betty”, Francesco D’Agostino de “La Martinatica”, Alessandro Ferrarini di “Franco Mare”, Andrea Bruno di “Filippo”, Simone Andreano de “Il Posto”, Luigi Brusco del “Blanco” e con la partecipazione straordinaria dello chef stellato di Andrea Mattei. <<Il Festival – hanno ricordato Di Bartola e Bartoli – coinvolge ristoranti, bar ed aziende di tutta la città. E’ questo lo spirito con cui vogliamo che questo appuntamento maturi nel tempo: coinvolgendo i professionisti del mangiare e del bere>>.

16 gli chef protagonisti della tre giorni tra Piazza Duomo dove sarà allestita una vera e propria cucina open air che ospiterà gli showcooking all’interno del quale si “sfideranno” uno chef nostrano ed uno francese in abbinamento ad un particolare cocktail ed il mercato contadino tutti i giorni (dalle 16.00 alle 20.00) ed il Chiostro di S. Agostino che invece ospiterà momenti di approfondimenti per esempio sul tartufo e sulla bistecca fiorentina ed i cocktail. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero ad eccezione del cocktail party a cura di Pietrasanta da Bere in programma domenica 8 settembre (dalle ore 19.00) dove provare la cucina di otto degli cheg che partecipano all’evento (prevendite e vendite dei biglietti al costo di 15 euro presso il Teatro Comunale nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 17.30 alle 20.00).

Ecco tutto il programma giorno per giorno.

Tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.00 mercato contadino in Piazza Duomo

Venerdì 6 settembre: ore 17.00 show cooking in Piazza del Duomo “Il quinto quarto goloso” con Vincent Lucas (Etincelles) e Emanuele Settel(“Giacomo”) e ore 18.00 showcooking “Dal salato al dolce” con Christian Cottard (La Closerie) e Lucia Tellone (Fubi’s). Presenta Eleonora Cozzella, giornalista e critico gastronomico. Sabato 7 settembre: ore 11.00 Sala Annunziata, Chiostro di S. Agostino incontro con Cristiano Savini di Savini Tartufi Tuscany. Presenta la giornalista enogastronomica e sommelier Paola Gula; ore 18.00 showcooking “A tutto tonno” con David & Noëlle Faure (SensÔriel) e Gianluca Tolla (Betty), ore 19.00 “Mare con…turbante” con Francesco D’Agostino (La Martinatica) e ore 20.00 “Piatto a sorpresa” con Laurence Duperthuy (Variations Gourmandes). Presenta la giornalista enogastronomica e sommelier Paola Gula. Domenica 9 settembre ore 11.00 ala Annunziata, Chiostro di S. Agostino incontro con Aldo Fiordelli e presentazione del libro “La Fiorentina – Osti, macellai e vini della vera bistecca” ed. Gruppo Editoriale. Presenta il giornalista Fabrizio Diolaiuti; ore 17.00 show cooking “Dolci tentazioni” con Steve Moracchini (La Passagère) e Andrea Bruno (Filippo). Presenta Fabrizio Diolaiuti; ore 19.00 aperitivo stellato nel Chiostro di S. Agiostino (ingresso a pagamento. Max 250 persone) con Steve Moracchini (La Passagère), David & Noëlle Faure (SensÔriel), Alessandro Ferrarini (Franco Mare), Francesco D’Agostino (La Martinatica), Simone Andreano (Il Posto) e Luigi Brusco (Blanco).